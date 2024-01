Cada 17 de enero, las iglesias abren sus puertas para darle la bienvenida no solo a las personas, sino también a las mascotas para que puedan recibir la bendición en honor a San Antonio Abad, el patrono de los animales. Los dueños buscan que esto les de bienestar y salud durante todo el año.

En esta fecha se bendice a los animales domésticos, como perros, gatos y hasta canarios, pero también se hace a los de campo, como lo son los caballos, vacas y cerdos. Se dice que esta tradición nació en la época medieval, cuando los Monjes de San Antonio criaban cerdos que los campesinos les donaban, y los utilizaban para alimentar a los pobres.

¿Quién fue San Antonio Abad?

También conocido como Antón Abad era hijo de acaudalados campesinos, pero ellos mueren cuando tiene 20 años y decide desprenderse de todo lo que tiene para vivir como ermitaño. Su amor a la naturaleza lo llevó a ser un monje dedicado al retiro en soledad.

El tener una vida austera acompañado de la naturaleza lo llevó a empezar a bendecir a los animales y las plantas. De hecho, en las imágenes de San Antonio, siempre se le retrata con un cerdo a un lado, animal que lo acompañó gran parte de su vida.

San Antonio Abad falleció el 17 de enero del año 356 y es por ello, que en esa fecha, los devotos católicos acuden a la iglesia para bendecir a sus mascotas y agradecer su presencia.

Recomendaciones para llevar a bendecir a tu mascota

No en todos los templos se realiza la bendición de las mascotas, para esto es importante consultar cuáles son las parroquias y templos donde se llevará a cabo. Otra de las indicaciones es que deben llevar a su mascota con correa o en jaula para evitar algún accidente.

Por último, los asistentes deben participar en la celebración y aunque en algunos templos sólo realizan la bendición, es importante unirse a la oración que pueda estar en ese momento.

Oración por tu mascota

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota y por mediación de San Antonio Abad, llamado también san Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo estas criaturas, te ruego que no le abandones nunca; concédele salud, que no sufra ni padezca, que no esté triste, que no le falten las fuerzas, que no sienta dolor ni angustia, que no se sienta solo ni abandonado y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor. Por el poder de tu amor, permite que (nombre de la mascota) viva feliz y sano, que tenga todo lo necesario según tu deseo, o permitas que nada ni nadie le cause daño, ni que se pierda o lo roben, yo le quiero como un miembro más de la familia y siempre estaré a su lado.

