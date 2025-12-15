¿Dónde Comprar Piñatas en CDMX? En Estos Lugares Te Surtes para las Posadas 2025

Las piñatas son un elemento que casi nunca falta en celebraciones en México, especialmente durante festividades como las posadas, la Navidad y Año Nuevo.

Para encontrar la piñata ideal, te decimos en dónde las puedes comprar en Ciudad de México, pero no sin antes hablarte un poco del origen de esta tradición.

Y es que más que un bonito y divertido elemento de las fiestas decembrinas, las piñatas tienen un simbolismo que quizá no conoces.

Video: Piñatas Navideñas en Guadalajara: Precios, Proceso de Elaboración y Tradición

Noticia relacionada: ¿Cuándo Empieza el Intercambio de Regalos de Navidad 2025 y Qué Puedes Pedir? Ideas

¿Cuál es la historia y el significado de las piñatas?

Aunque hoy se considera una tradición mexicana, la piñata tiene su origen en China. Se dice que Marco Polo la llevó a Italia, y después llegó al resto de Europa. Los conquistadores trajeron la piñata a México como parte de una tradición religiosa. En México, hace más de 400 años, la primera piñata como la conocemos hoy vio la luz en el exconvento de San Agustín, en Acolman, Estado de México. Los frailes agustinos introdujeron la tradición y le dieron un significado religioso.

La piñata se volvió un símbolo importante de las posadas. En estas fiestas decembrinas, la piñata se llena con dulces, cacahuates y frutas de estación como naranjas, limas, mandarinas, tejocotes, jícamas y cañas.

Las piñatas clásicas tienen forma de estrellas con siete picos. Cada pico simboliza un pecado capital. La persona que intenta romper la piñata con los ojos vendados representa la fe ciega. Cuando la piñata se rompe, los dulces o frutas que caen simbolizan las bendiciones que reciben aquellos que participan, o las gracias que se reciben por la destrucción del pecado.

Video: Piñatas en San Luis Potosí Cambian de Estilo para Atraer a las Familias

Noticia relacionada: Regalos de 200 Pesos para Intercambio Navideño 2025: Ideas de Presentes que Puedes Pedir o Dar

¿Dónde puedo comprar piñatas en Ciudad de México?

Si buscas adquirir piñatas en Ciudad de México para tus festividades, ten en cuenta que muchos lugares ofrecen opciones hechas a mano y personalizadas. Aquí una guía de los sitios destacados para encontrar piñatas:

Mercado de Jamaica

Aunque el mercado es famoso por sus flores, el Mercado de Jamaica también tiene una selección de piñatas artesanales. Aquí encuentras diseños tradicionales, modernos, e incluye personajes populares. Está ubicado en Guillermo Prieto 45, de la colonia Jamaica, de la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México, cerca del Eje 2 Ote. Av. Congreso de la Unión, y está abierto las 24 horas del día, todos los días.

Aunque el mercado es famoso por sus flores, el Mercado de Jamaica también tiene una selección de piñatas artesanales. Aquí encuentras diseños tradicionales, modernos, e incluye personajes populares. Está ubicado en Guillermo Prieto 45, de la colonia Jamaica, de la alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México, cerca del Eje 2 Ote. Av. Congreso de la Unión, y está abierto las 24 horas del día, todos los días. Mercado de Sonora

Este es un lugar destacado para encontrar piñatas. Ofrece variedad de estilos y tamaños, lo cual es ideal para cualquier celebración. Se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier 419, en la colonia Merced Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y abre generalmente de lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas, y domingos y días festivos de 9:00 a 17:00 horas.

Este es un lugar destacado para encontrar piñatas. Ofrece variedad de estilos y tamaños, lo cual es ideal para cualquier celebración. Se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier 419, en la colonia Merced Balbuena, de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y abre generalmente de lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas, y domingos y días festivos de 9:00 a 17:00 horas. Mercado de la Merced

Además de una gran variedad de cosas para el uso diario y la comida, también hay lugares en donde venden piñatas a precios accesibles, solo es cuestión de que te adentres en este mercado, uno de los más grandes de la capital mexicana. Ubicado en Circunvalación S/N, La Merced, colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y su horario general es de lunes a domingo de aproximadamente 8:30 a.m. a 6:00 p.m., aunque hay locales que abren desde las 4 de la madrugada.

Además de una gran variedad de cosas para el uso diario y la comida, también hay lugares en donde venden piñatas a precios accesibles, solo es cuestión de que te adentres en este mercado, uno de los más grandes de la capital mexicana. Ubicado en Circunvalación S/N, La Merced, colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, y su horario general es de lunes a domingo de aproximadamente 8:30 a.m. a 6:00 p.m., aunque hay locales que abren desde las 4 de la madrugada. Ciudadela

Este mercado centra su oferta en la artesanía mexicana. Aquí encuentras piñatas hechas a mano con diseños únicos. Se localiza en Avenida Balderas S/N, de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, cerca de la estación de metro Balderas, y abre de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs y los Domingos de 10:00 a 18:00

Este mercado centra su oferta en la artesanía mexicana. Aquí encuentras piñatas hechas a mano con diseños únicos. Se localiza en Avenida Balderas S/N, de la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, cerca de la estación de metro Balderas, y abre de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 hrs y los Domingos de 10:00 a 18:00 Mercados en general

En los mercados normalmente se pueden encontrar piñatas de todo precio, y aunque muchas veces los costos son más elevados que las primeras opciones que te mencionamos, también puedes adquirirlas en el mercado más cercano de tu casa si es que ninguno de los principales y más famosos de los que mencionamos te queda a una corta distancia.

También hay tiendas especializadas en las que puedes comprar piñatas, aunque la mayoría de ellas ofrecen formas con personajes famosos, así que si quieres una de las tradicionales, los mercados locales, son tu mejor opción.

Así que ya lo sabes, para que la piñata no falte en tus fiestas decembrinas, estas opciones son de gran ayuda para que puedas comprarlas para tus celebraciones con familia y amigos.

Historias relacionadas:

CH