Antonio Ramos Revillas Habla sobre su Novela ‘Playa Bagdad’

Antonio Ramos Revillas ha lanzado la novela Playa Bagdad (Alfaguara), donde aborda la relación distante y compleja entre dos hermanos. El autor regiomontano habló con N+ sobre este libro que examina las relaciones familiares mientras narra una desaparición.

La violencia como escenario y no como motivo

En Playa Bagdad, un hombre recibe una llamada donde le comunican una desgracia: sus padres han desaparecido mientras visitaban Matamoros. Este detonante permite hablar sobre las divergencias que aparecen entre hermanos con los años, mientras retrata una ciudad donde la desconfianza y la incertidumbre son la norma.

No obstante, aunque aborde un caso de desaparición, Playa Bagdad no es la típica novela que busque retratar o explotar la violencia que se vive en México. Al respecto, Antonio Ramos Revillas explica:

Intento darle la vuelta: prefiero abordar la violencia como un escenario que la violencia como el motivo central de una obra, porque como el motivo detrás de una obra tienes que ser muy hábil para no caer en todos los lugares comunes. En cambio, cuando la violencia es un escenario creo que te permite que los personajes dialoguen con más soltura.

Antonio Ramos Revillas afirma que esta estrategia para abordar la violencia la aprendió siendo editor de Javier Valdez, el periodista especializado en crimen organizado asesinado en 2017 en Culiacán:

Cuando lo edité, me di cuenta cómo él se acercaba a estos temas en sus columnas. Entonces me dije: ‘cuando trate el tema, esto es lo que me gustaría hacer’. La violencia causa más ruido cuando es un acompañante misterioso, que cuando es como el punto central en la obra.

Porta de Playa Bagdad de Antonio Ramos Revillas. Foto: Penguin Random House

La vocación de escribir desde la realidad

En 2006, Antonio Ramos Revillas ganó el Premio Julio Torri con Dejaré esta calle. Este libro lo posicionó en el panorama nacional gracias a cuentos poblados por jóvenes insatisfechos, que conocían la frustración y la desgracia. En retrospectiva, el autor cree que los temas sobre los que escribe no han cambiado en estos años, pero en cambio ha madurado su aproximación:

Siento que he ido trabajando en los mismos temas desde distintos ángulos. Dejar esta calle es un libro con mucha violencia racionalizada, cotidiana, entre las personas. Creo que esa es la violencia de la cual a mí me gusta hablar y, si he tenido que tomar en cuenta la otra, ha sido porque soy un escritor sobre todo realista, por decirlo de alguna manera. Mis textos están afincados en la realidad y siempre está ahí puesto lo social.

Aunque Playa Bagdad puede leerse en su primera parte como una novela negra, el autor rechaza que este libro pertenezca a este género:

Algunos amigos me dicen que se puede leer Playa Bagdad como una novela negra por la búsqueda y por el hecho de la desaparición. Yo les digo que no, que están locos. No la pensé como una novela negra, pero es cierto que muchos de mis libros coquetean con este género.

Para Antonio Ramos Revillas, más que la resolución de un misterio, lo crucial en este trabajo era la relación entre los dos hermanos protagonistas:

La búsqueda era un antecedente para decir: ahora lo que quiero contar es esto, esta reflexión sobre la hermandad, esta reflexión sobre la soledad, sobre las ciudades desaparecidas, sobre la gente que desaparece.

