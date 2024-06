Escritora Argentina Natalia Litvinova Gana el Segundo Premio Lumen de Novela

La editorial Penguin Random House ha dado a conocer que Natalia Litvinova ha sido la ganadora de la segunda edición del Premio Lumen. Su novela Luciérnaga aborda una saga familiar que tiene de fondo el accidente nuclear de Chernóbil.

Dotado con 30 mil euros, el premio Lumen, lanzado por el sello editorial homónimo, está dirigido a premiar la mejor literatura escrita por mujeres. En esta segunda edición se ha galardonado a Natalia Litvinova, quien nació en Bielorrusia en 1986 y que emigró a Argentina diez años más tarde, país donde reside actualmente.

Tras una reconocida carrera en la poesía, Natalia Litvinova saltó a la narrativa con Luciérnaga, novela que será publicada en todo el orbe del idioma español y que toca la migración y el incidente nuclear que para algunos historiadores es el detonante de la desintegración de la URSS.

En conferencia de prensa, el jurado del premio elogió que Luciérnaga tuviese “la difícil cualidad de la sencillez”. Además, las integrantes del jurado alabaron que esta novela “pasa del realismo a lo mítico con naturalidad y sabe recurrir al humor y a la ironía para narrar una historia que todavía no habíamos leído”.

Según dijeron, Luciérnaga recupera “la guerra y la inmigración, la vida en Bielorrusia, el país que se rompe como telón de fondo sobre el que se narra unos recuerdos de una infancia marcada por el desastre de Chernóbil”.

Sobre el proceso de escribir esta novela, la autora nacionalizada argentina dijo:

Para mí lo hermoso de escribir es que es difícil, que me da otro tiempo de existencia.

La escritora también dijo que, aunque había escrito principalmente poemarios, esta obra de narrativa no rompe con su anterior obra:

Tampoco siento que haya abandonado la poesía. Yo creo que gracias a la poesía estoy hoy acá. Cada libro me empujó más y más. Esto es una extensión de mi obra. No tuve tiempo para pensar si esto es otra cosa, a mí me gusta la idea de un continuo. Si en algún momento alguien quiere leer todos mis poemarios, van a sentir eso, que hay una continuidad.