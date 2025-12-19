Gobierno de México Recupera 9 Hectáreas de la Zona Arqueológica de Toniná de Manos Privadas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio a conocer que el gobierno de México recuperó 9 hectáreas de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas. Este terreno estaba en manos privadas.

Ubicada en el municipio de Ocosingo , la zona arqueológica de Toniná vivió su apogeo durante el periodo clásico maya, en el primer milenio de nuestra era.

, la zona arqueológica de vivió su apogeo durante el periodo clásico maya, en el primer milenio de nuestra era. La pirámide de Toniná se encuentra entre las más altas del país, con 75 metros de altura.

Noticia relacionada: Denuncian Destrucción de Basamentos y Daños en Zona Arqueológica de Tzemé en Kinchil, Yucatán

Por petición del INAH, recuperan 9 hectáreas de zona arqueológica de Toniná

Por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el cual se recuperan más de 9 hectáreas de un terreno privado ubicado dentro de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas. El decreto declara de utilidad pública los terrenos recuperados, por lo que estos regresarán a la nación.

Según explicó el INAH, el decreto fue solicitado por la institución para garantizar el libre tránsito al sitio patrimonial perteneciente al periodo clásico de la cultura maya. Al respecto, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, señaló que la medida es “un acto de justicia histórica y de reconocimiento a nuestra memoria e identidad”.

Zona arqueológica de Toniná, en Chiapas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Zona arqueológica de Toniná, cerrada por conflicto con particular

Ubicada en el municipio de Ocosingo, la zona arqueológica de Toniná permanece cerrada desde septiembre del 2023. Alfonso Cruz, dueño del Rancho San Antonio, cerró el acceso a través de su terreno debido a que consideró como injusta la indemnización que ofrecía el INAH.

El auge del sitio arqueológico de Toniná se produjo durante los siglos VII al IX. No obstante, se tiene constancia escrita de su existencia desde finales del siglo VI. La zona arqueológica perteneciente a la cultura maya cuenta con una de las pirámides más altas del país, con 75 metros de altura.

El INAH declaró que la próxima reapertura de Toniná tendrá un impacto positivo en las comunidades aledañas del municipio de Ocosingo y que contribuirá al turismo sostenible en la región.

Historias recomendadas: