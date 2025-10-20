Homenajean a Escritora Mexicana Rosario Castellanos en la Feria del Libro de Nueva York

Rosario Castellanos será homenajeada en la Feria Internacional del Libro en Nueva York. La escritora mexicana compartirá el homenaje con el escritor chileno Pedro Lemebel.

Rosario Castellanos y Pedro Lemebel, homenajeados en Nueva York

La Feria Internacional del Libro en Nueva York realizará su séptima edición del 22 al 26 de octubre en el John Jay College of Criminal Justice en Manhattan. La feria, que se ha convertido en un punto crucial de la promoción de la literatura en español dentro de Estados Unidos, rendirá homenaje a dos escritores latinoamericanos: Rosario Castellanos y Pedro Lemebel.

Pedro Lemebel fue un cronista y novelista chileno que denunció la marginación de los integrantes de la diversidad sexogenérica en Chile. Sus crónicas le convirtieron en un referente del movimiento LGBT en Latinoamérica durante los años noventa y los años dosmil.

Por su parte, Rosario Castellanos es considerada como una de las más importantes escritoras mexicana del siglo XX. En obras como Balún Canán y Álbum de familia.

Rosario Castellanos falleció de forma prematura en Israel, a los 49 años, mientras ejercía como embajadora de México. Sin embargo, ni siquiera este incidente pudo menoscabar el legado de la autora chiapaneca.

Feria Internacional del Libro de Nueva York celebra la música latina

Esta edición de la Feria Internacional del Libro de Nueva York se concentrará en el vínculo entre la literatura y la música, pilares de la identidad latina. Al respecto, José Higuera López, presidente fundador de este evento cultural, explicó:

Con el tema La Música en la Literatura, presenta las dinámicas de interacción que la música tiene en la literatura. Ambas son inseparables y convergen para dar vida a un amplio abanico de expresiones culturales, cuya diversidad es patente en las variantes del español en América Latina, España y Estados Unidos.

La Feria del Libro, en la que también habrá presentación de libros y talleres, es organizada por el Instituto de Estudios Mexicanos, el Lehman College del sistema de la Universidad Pública de Nueva York (CUNY), así como por el John Jay College. La inauguración de esta edición de la feria contará con la presencia de Gabriela Cabezón Cámara y de Cristina Rivera Garza.

