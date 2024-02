Jordi Soler Lleva la Mitología Griega a la Sierra de Veracruz en su Nueva Novela

Jordi Soler volvió a México para presentar su más reciente novela En el reino del toro sagrado. N+ habló con el escritor sobre esta historia donde se cruzan la mitología griega y la prehispánica.

Noticia relacionada: Renato Cisneros Recrea un Dilema Moral de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Novela

Jordi Soler nació en Veracruz en 1963, donde ocurre gran parte de sus novelas. Dentro de En el reino del toro sagrado (Alfaguara) se recrea el mito de Pasífae en el personaje de Artemisa, una mujer de ascendencia griega que vive en la sierra veracruzana:

Soy lector de la mitología griega y siempre me han impresionado mucho los mitos, no solo me han impresionado, sino que creo que y tenemos ahí un archivo a nuestra disposición en donde está todo lo que te puede pasar como persona en el siglo XXI, todas las situaciones posibles están ahí.

Para el escritor mexicano radicado en Barcelona, los mitos griegos son una notable fuente de inspiración porque reflejan cómo las personas de hace miles de años ya tenían vicisitudes como las nuestras:

En la primera página de En el reino del toro sagrado, Artemisa presencia cómo un toro blanco sale de las aguas del lago. Esta aparición que desencadena el resto de la trama es una reelaboración directa del Toro de Creta, que envió Poseidón a la isla griega.

Sin embargo, Jordi Soler señala que, aunque tenía muy claro que En el reino del toro sagrado debía comenzar con esa imagen, el resto de la trama se fue decidiendo sobre la marcha:

Según contó, Soler nunca termina un libro sin haber comenzado el siguiente:

No soporto el vacío que queda entre una novela y otra. Cuando veo el final, empiezo otra. Porque no soporto estar sin eso, me vuelvo loco. Treinta y tantos años que escribo novelas y nunca he dejado ni un solo día de escribir la novela que estoy escribiendo. Es el motor de cada día, es una cosa un poco protestante, que tienes que merecer. Y yo termino de escribir y ya salgo a la vida.