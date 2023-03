La violinista Judith Mateo, nombrada por la revista europea La Heavy como La Mejor Instrumentista Femenina, regresa a México para dar a conocer su más reciente producción discográfica inédita Violinarte.

Con 20 años de trayectoria artística, más de un millón de escuchas en la plataforma Spotify, ocho discos grabados y cientos de presentaciones a nivel mundial, Judith busca mantenerse en la música con su propuesta auténtica, internacional y polifacética.

La Rockstar del Violín ha interpretado desde Vivaldi hasta U2, buscando llegar a los sentimientos de la gente y traspasar continentes:

La artista española agradece a todos los que han hecho posible que su música se escuche. Sin embargo, sabe que falta mucho camino por explorar, tanto para ella, como para las nuevas generaciones de mujeres dedicadas a la música.

En España cuesta el doble de trabajo destacar haciendo lo que yo hago y más allá de queja es una descripción del atraso cultural a nivel mundial, por eso lo considero una enorme responsabilidad. No obstante, yo sigo creando, como lo he hecho ahora con mi nueva producción Violinarte, en la que están puros temas inéditos, y en la que vale destacar que participó la mexicana Cecilia Toussaint, ella interpretando el tema El gran cielo

Judith Mateo dejó en claro:

Yo no necesito drogarme para componer, soy una profesional que se apega al método, basado siempre en los sentimientos que al final es lo que me hace conectar con el público que me escucha