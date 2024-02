¿Las quesadillas son con queso o sin queso? Esta es la definición de la RAE

Foto: Cuarto Oscuro

Lasson uno de los platillos más icónicos de México, son deliciosas, fáciles de encontrar y caen muy bien cuando el hambre se presenta. Podríamos decir que a todos los mexicanos nos gustan las quesadillas , pero hay algo en lo que no todos estamos de acuerdo, y es que el debate de que si las quecas son con queso o sin queso, se ha alargado mucho y no se llega a una respuesta.Así que, volvemos a abrir el debate sobre lascontándote acerca de la definición que le dio la Real Academia de la Lengua Española () a este manjar mexicano.Los mexicanos del norte aseguran que las quesadillas son con queso, esto bajo el principal argumento de que la palabra misma hace referencia al queso, entonces, para ellos pedir una quesadilla con queso es algo redundante.Pero en la CDMX y sus alrededores, sabemos que es casi una ley pedir tu quesadilla con queso si quieres que lleve, y es que de acuerdo con los chilangos, lasllevan un relleno, este puede ser cualquier tipo de guisado o ingrediente, tomando en cuenta que no tienen queso.De acuerdo con la definición de la, la quesadilla es una tortilla de maíz o de trigo doblada por la mitad, rellena de queso y a veces de otros ingredientes. Esto quiere decir que son las personas quienes determinan qué significa una quesadilla, ambos conceptos del debate son válidos, en el norte de México llevan queso sí o sí y en el centro del país las puedes pedir con queso.