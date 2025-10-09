László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025: Los 3 Libros para Conocer su Obra

Este 9 de octubre se concedió el Premio Nobel de Literatura 2025 a László Krasznahorkai. Te presentamos al autor húngaro a través de tres libros ideales para entrar a su obra.

1.- Tango satánico, la obra que inauguró la obra de László Krasznahorkai

Nacido en 1954, en la ciudad de Gyula, László Krasznahorkai creció en la Hungría comunista que aún se recuperaba en medio de la posguerra. Estudió Derecho y posteriormente realizó estudios de lengua húngara.

Su primera novela salió en 1985, con el nombre de Tango satánico (Acantilado, 2017).

Esta novela sigue la vidas monótonas y derrotadas de los habitantes de un pueblo casi fantasma. Este libro contiene varios de los signos que habrían de distinguir la obra de László Krasznahorkai: atmósferas opresivas, personas lúgubres y una prosa exigente, en la que no caben las distracciones.

La novela fue ampliamente traducida a varios idiomas después de que se adaptara al cine, de la mano del célebre cineasta húngaro Béla Tarr. Satantango es considerada hoy como una obra de culto de siete horas de duración.

2.- Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río, el libro más accesible de Krasznahorkai

Esta novela corta, de apenas 143 páginas, relata un viaje por Japón en busca de un jardín ubicado en un templo budista. Escrita en clave simbólica, no posee el aire lúgubre de otras novelas de su autor, aunque sí mantiene la prosa exigente y enigmática.

Al Norte la montaña..., novela de László Krasznahorkai. Foto: Acantilado

Publicada originalmente en 2003 en húngaro y en 2005 en español, por la editorial catalana Acantilado, Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río podría ser el libro más accesible de László Krasznahorkai, aunque esto no sugiere que sea un volumen fácil.

3.- Guerra y guerra, una obra capital de László Krasznahorkai

Publicada originalmente en 1999 en húngaro, y en 2009 en español por la editorial Acantilado, Guerra y guerra es considerada como una de las obras maestras de László Krasznahorkai.

El personaje principal es Korin, una suerte de santo moderno, cuyo único fin es viajar a Nueva York desde Hungría, en compañía de un manuscrito donde dos jóvenes soldados cuentas las penurias de la guerra. El viaje de Korin culinará en el Internet, donde habrá de publicar el manuscrito sobre estos soldados.

Guerra y guerra, novela de Laszlo Krasznahorkai. Foto: Acantilado

Esta es una novela ardua, donde cada párrafo es una larga y compleja oración. Sin embargo, Guerra y guerra es acaso el libro de László Krasznahorkai que más recompensas ofrece a los lectores, ante la profundidad de sus personajes y la clase de encuentros fantásticos y también escabrosos que ocurren en ella.

Cabe señalar que la totalidad de la obra de László Krasznahorkai ha sido traducida al español por el traductor chileno Adan Kovacsics. El traductor nacionalizado español, también fue responsable de traducir gran parte de la obra de Imre Kertész, ganador del Premio Nobel de Literatura del 2002.

