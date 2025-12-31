Desde el Desastre Hasta la Reconstrucción: Lista Completa de los 25 Mejores Libros del Año 2025

Este 2025 representó un gran año para los lectores en México. Te presentamos nuestra selección de los mejores libros que pudimos ver en las librerías nacionales.

Lucía Calderas, Nuestra gloria los escombros

A través de 32 piezas dentales, Lucía Calderas habla de marginación, vínculos e historia familiar, de forma audaz y lúcida. No son los dientes, sino el resultado: la mordida.

Portada de Nuestra gloria los escombros de Lucía Calderas. Foto: Sexto Piso

Miguel Cane, Liliput

La nueva novela de Miguel Cane, Liliput (Gato Blanco), parte de la la aparición de una Sharon Tate gigante en el edificio Dakota de Nueva York, en una farsa tan culta como estrabótica.

Portada de Liliput de Miguel Cane. Foto: Gato Blanco

Andrea Chapela, Todos los fines del mundo

Andrea Chapela explora el peso de los vínculos emocionales en un mundo que se desdibuja ante la crisis climática. Todos los fines del mundo (Literatura Random House) es una vuelta de tuerca a las ideas más arraigadas que albergamos sobre el desastre, la compañía y la reconstrucción.

Portada de Todos los fines del mundo de Andrea Chapela. Foto: Literatura Random House

Alberto Chimal, Las máquinas enfermas

Uno de los autores insignia de la ficción imaginativa mexicana lanza en Páginas de Espuma una nueva colección de cuentos con la potencia que no se veía desde el ya clásico Grey.

Portada de Las máquinas enfermas de Alberto Chimal. Foto: Páginas de Espuma

Gabriel Damián, Soñarán en el jardín

Gabriela Damián Miravete entregó con Soñarán en el jardín (Alfaguara) una colección de cuentos entrañable, a la altura de La canción detrás de todas las cosas. El 2025 será un año para recordar dentro de la ciencia ficción mexicana.

Portada de Soñarán en el jardín de Gabriela Damián Miravete. Foto: Alfaguara

Richard Flanagan, La pregunta 7

El escritor australiano presenta en La pregunta 7 (Libros del Asteroide) una franca cumbre de la no ficción, donde caben por igual la bomba atómica, la detención de su padre por parte de los japoneses y la colonización de Australia.

Portada de La pregunta 7 de Richard Flanagan. Foto: Libros del Asteroide

Marina Garcés, La pasión de los extraños

La filósofa española analiza en este ensayo la amistad y su evolución en la historia con la entrega que muchos autores solo pondrían en el examen del amor romántico.

Portada de La pasión de los extraños de Marina Garcés. Foto: Galaxia Gutenberg

Marisol García Walls, Comparecencia (in)voluntaria

Marisol García Walls medita en Comparecencia (in)voluntaria (U-Tópicas) sobre el abuso sexual, el papel del estado en la continuación del agravio y en cómo la literatura se convierte en un espacio para la esperanza.

Portada de Comparecencia (in)voluntaria de Marisol García Walls. Foto: U-Tópicas

Samantha Harvey, Orbital

La novela ganadora del Premio Booker 2024, publicada por Anagrama, sigue la vida de los astronautas de la Estación Espacial Internacional con precisión poética.

Portada de Orbital de Samantha Harvey. Foto: Anagrama

Karl Ove Knausgård, Los lobos del bosque de la eternidad

Tras el éxito internacional de Mi lucha, el narrador noruego emprendió una nueva saga de novelas que se inclina hacia la ficción especulativa. En Los lobos del bosque de la eternidad (Anagrama), Knausgård continúa con las ideas de La estrella de la mañana, donde una nueva luz en el cielo representa un signo ominoso.

Portada de Los lobos del bosque de la eternidad de Karl Ove Knausgard. Foto: Anagrama

Marta Lamas, ¿Ideología de género?

Este ensayo de Marta Lamas publicado por Taurus expone no solo cómo nació el concepto de género y cuál es su utilidad, sino cómo se convirtió en un enemigo de los sectores conservadores.

Portada de ¿Ideología de género? de Marta Lamas. Foto: Taurus

Gilma Luque, El hombre en el jardín

En esta novela corta conviven un hombre que acampa en el jardín tras pelear con su esposa, la meditación sobre la infancia de la protagonista y las presiones de la industria inmobiliaria en un barrio asediado por la gentrificación. El hombre en el jardín (Hachette Literatura) se mueve con soltura entre lo absurdo a lo conmovedor.

Portada de El hombre en el jardín de Gilma Luque. Foto: Hachette Literatura

Kei Miller, Cosas que me he callado

Elefanta ha construido un catálogo ejemplar mirando hacia una zona del continente que a veces parece desconocida por nuestras librerías: el Caribe. Esta colección de ensayos, Kei Miller se atreve a dialogar con voces titánicas, como la de James Baldwin, y no duda en acudir a la experiencia personal para narrar la experiencia queer y racializada desde Jamaica.

Portada de Cosas que me he callado de Kei Miller. Foto: Elefanta

Paul Murray, La picadura de abeja

Una familia enfrenta una bancarrota moral y económica en una novela tan cómica como dolorosa. La picadura de abeja (Anagrama), de Paul Murray, se ubica como digna heredera de Las correcciones de Jonathan Franzen.

Portada de La picadura de abeja de Paul Murray. Foto: Anagrama

Danielle Pafunda, Las chicas muertas hablan al unísono

Con traducción de Cristina Rivera Garza, este poemario publicado por Dharma Books acude a la lucidez para narrar la violencia contra las mujeres.

Portada de Las chicas muertas hablan al unísono de Danielle Pafunda. Foto: Dharma Books

Fer Rivas, Yo era un chico

Lo que las personas trans pueden decir sobre sí mismas se ha convertido en uno de los temas definitorios de actual literatura en español. En Yo era un chico (Sexto Piso), Fer Rivas confiesa ante el padre muerto con una franqueza estremecedora.

Portada de Yo era un chico de Fer Rivas. Foto: Sexto Piso

Daniel Saldaña París, Los nombres de mi padre

Daniel Saldaña París ha tenido el acierto de mostrar en sus novelas la intensidad emocional que esquivó de forma inteligente en sus poemas, al comenzar su carrera. En Los nombres de mi padre (Anagrama), la enfermedad funciona como el disparador que pone de relieve vínculos soterrados, con una prosa auténtica y viva.

Portada de Los nombres de mi padre de Daniel Saldaña París. Foto: Anagrama

Samanta Schweblin, El buen mal

La nueva colección de cuentos de Samanta Schweblin, publicada por Literatura Random House en México, confirma a la argentina como una de las principales autoras latinoamericanas de su generación.

Portada de El buen mal de Samanta Schweblin. Foto: Literatura Random House

Anna Starobinets, El Vado de los Zorros

La autora rusa exiliada en España ha publicado su novela más ambiciosa. El Vado de los Zorros (Impedimenta), de Anna Starobinets, es un acontecimiento literario a la altura de algunas de las grandes obras rusas que saltaron las fronteras soviéticas en el siglo XX.

Portada de El Vado de los Zorros de Anna Starobinets. Foto: Impedimenta

Daniela Tarazona, El corazón habitante

Daniela Tarazona cuenta historias al filo de las posibilidades del lenguaje. El corazón habitante (Almadía) acude por igual a las cavernas de la prehistoria y al espacio para hilar un paseo por el virtuosismo.

Portada de El corazón habitante de Daniela Tarazona. Foto: Almadía

Fernanda Trías, El monte de las furias

Como explicó en entrevista con N+, Fernanda Trías medita en su nueva novela sobre personajes que no son humanos, en los límites entre la ficción ambiental y la simbólica.

Portada de El monte de las furias de Fernanda Trías. Foto: Literatura Random House

Claire Vaye Watkins, Nevada

La gran tradición del cuento estadounidense sigue viva en Claire Vaye Watkins. Esta colección ensaya los cambios y los lúgubres personajes del estado desértico por antonomasia.

Portada de Nevada de Claire Vaye Watkins. Foto: Malas Tierras

Varias autoras, Futuros distópicos

Este volumen de cuentos traducido por el colectivo Falsos Amigos culmina el proyecto de traducción al español de The Future Is Female!, la antología que subrayó el papel de las mujeres en la consolidación de la ciencia ficción del siglo XX.

Portada de Futuros distópicos. Foto: Almadía

Enrique Vila-Matas, Canon de cámara oscura

En un mundo obsesionado con la ilusión de la realidad, la literatura que habla sobre literatura tiene una exposición menor. Esto no ha detenido a Enrique Vila-Matas, quien ha conseguido con Canon de cámara oscura (Seix Barral) uno de los libros ḿás logrados de su carrera.

Portada de Canon de cámara oscura de Enrique Vila-Matas. Foto: Seix Barral

Louise Willder, Cien palabras a un desconocido

Escribir minúsculas reseñas, como esta, es una tarea tan desafiante como ingrata. ¿Cómo explicar la magnitud de un libro en dos frases? ¿Cómo convencer a alguien de que un libro puede cambiarle la vida? ¿Qué pasa cuando, en realidad, no es verdad lo que escribimos? Este ensayo es una anatomía del blurb.

Portada de Cien palabras a un desconocido de Louise Willder. Foto: Gris Tormenta

