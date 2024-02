Los gatos son culpables de la extinción de 8 especies de animales

(Foto: Pixabay)

Los gatos destructores

Nené

Loro de vientre naranja

Numbat

Eslizón de Otago

Kākāpō

Rata de Cayo Largo

Gato montés chino

Pantera de Florida

Todos amamos a los, pero pocas veces pensamos que su instinto cazador ha terminado con algunas especies de animales.Así es, aunque no lo creas, por más hermosos que sean los felinos domésticos , los michis han sido los culpables de la extinción de varias especies.A continuación te explicamos de cuáles especies y por qué loshan sido los responsables de acabar con otros animales.La mayoría de los dueños de gatos de todo el mundo dejan que sus mascotas vaguen por las calles de su barrio.Justo por eso, los felinos son responsables de grandes masacres de fauna local, como lo han demostrado algunos estudios científicos .El instinto cazador de loslos lleva a acosar a otros animales, de una forma tal que los michis han sido responsables de la extinción de muchas especies de animales.Incluso, por su impacto tremendo en la devastación de especies en Australia , el gobierno local ha implementado campañas para matar acallejeros. Estudios científicos realizados en los últimos años, han determinado que loshan sido responsables de acabar con 63 especies de animales, a continuación te presentamos a las 8 más representativas.Si eres fan de Los Simpson recordarás que Pequeño Pío y Bart Junior, las lagartijas de árbol bolivianas de Bart, son difamadas como las responsables de extinguir al dodó, el cucú y el nené.Pero, en la vida real, losson los que han extinguido al nené, una ave endémica de Hawaii. A mediados del siglo pasado, loscasi extinguen al nené.Gracias a una campaña para salvar a esta especie se pudo recuperar, pero en los últimos años han vuelto a estar al borde de la extinción por culpa del parásito T. gondii, mismo que les transmiten los gatos a estas aves.Las víctimas favoritas de losdomésticos son las aves, siendo sus presas naturales.En Australia han terminado lentamente con los Loros de vientre naranja, una especie que está en peligro de extinción en 2007.Justo para intentar salvar a esta especie el gobierno financió un aviario para salvar a esta ave, pero no contaban con que, en 2013, un felino se introdujo en el aviario y terminó con la vida de la gran mayoría de loros de vientre naranja que quedaban.El Numbat, un marsupial australiano, está en peligro de extinción por culpa de los, que han acabado con ellos por verlos como presas indefensas.Este animal es similar a una ardilla, y por tanto ágil y veloz. Loslos ven como un reto de caza, y poco a poco han ido exterminándolos.Actualmente solo quedan poco menos de 1000 en toda Australia.Se trata de una lagartija de Nueva Zelanda que, por ser pequeña e indefensa, se volvió una presa natural cuando losse introdujeron en su entorno.Losse divierten con ellas antes de matarlas, y poco a poco fueron exterminando a la gran mayoría de ellas.Se estima que actualmente solo quedan poco más de 2,000 de estos animales, y ha sido muy difícil preservarlas fuera de zoológicos.Se trata de un ave gorda y no voladora de Nueva Zelanda, que es otra presa fácil de los felinos.Por su carácter confiado, no suelen percibir a loscomo peligro hasta que es demasiado tarde.En los últimos años se han realizado campañas para preservarlas, pero, al igual que otros casos de esta lista, solo se ha podido mantener con vidas a las que terminan en un zoológico, por lo que su vida en su entorno natural parece terminada.Se trata de un animal endémico de Florida, que actualmente se encuentra en peligro de extinción.A principios de este siglo comenzó una campaña para salvarlos, y se logró, en cautiverio, repoblar a la población.En el 2012 se intentó liberar a esta especie en una zona abierta de Florida, pero pronto fueron depredados por losde la zona, por lo que parece que no podrán volver a vivir al aire libre.Se trata de unendémico de El Tíbet, muy similar aldoméstico, con excepción de sus orejas, que son más cercanas a un lince, sus ojos azules y su característica cola tupida.En el caso del Gato montés chino, su desaparición no es por ser presa de losdomésticos, sino por un cruce de especies.Al ser tan similares, loscallejeros se aparean con los gatos monteses chinos, y poco a poco están terminando con esta variedad de, debido a que sus descendientes pierden sus características en favor de las deldoméstico.Aunque no lo creas, losdomésticos están terminando con las pocas Panteras de Florida que quedan.Y no, no es por una encarnizada lucha, en la que la Pantera tendría todas las de ganar.Losson los culpables de contagiar a las Panteras de Florida de leucemia felina, una enfermedad que terminó con la vida de varias de las panteras.Actualmente solo quedan 200 Panteras de Florida y podrían extinguirse completamente en las próximas décadas.https://www.youtube.com/watch?v=Z6mbC1069f0