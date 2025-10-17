Baek Se-hee, autora del libro Quiero morir, pero también comer tteokbokki, murió a los 35 años. El anuncio fue hecho por la Agencia Coreana de Donación de Órganos de Corea del Sur, que no aclaró la causa de la muerte.

Quiero morir, pero también comer tteokbokki es un libro de memorias que mezcla las conversaciones con la psiquiatra de la autora con autoayuda.

es un libro de memorias que mezcla las conversaciones con la psiquiatra de la autora con autoayuda. Baek Se-hee trabajaba como community manager en una editorial cuando publicó el libro que la llevó a la fama en 2018.

Fallece autora surcoreana Baek See-hee a los 35 años

La Agencia Coreana de Donación de Órganos de Corea del Sur confirmó el fallecimiento de la escritora Baek Se-hee. La autora había ganado relevancia internacional después de que publicó el libro Quiero morir, pero también comer tteokbokki en 2018.

Quiero morir, pero también comer tteokbokki es un volumen de memorias que aborda la depresión. En el libro, Baek Se-hee mezclaba las conversaciones que tenía con su psiquiatra con consejos de autoayuda.

Portada de Quiero morir pero también comer tteokbokki de Baek Se-hee. Foto: Tendencias Editorial

Un bestseller internacional sobre la depresión

El libro consiguió notoriedad internacional en 2022, cuando fue traducido al inglés. El volumen se convirtió en un éxito de ventas y apareció en la lista de los más vendidos del Sunday Times en el Reino Unido. También apareció en la lista de bestsellers del New York Times.

El libro fue publicado en español en 2023, donde también fue un éxito de ventas. En 2019, la autora publicó una segunda parte, Quiero morir, pero todavía quiero comer tteokbokki, que también ha sido traducido a varios idiomas.

Baek Se-hee manejaba las redes sociales de una editorial cuando se publicó su libro. La autora siempre se dijo sorprendida y feliz de haber encontrado a tantos lectores que deseaban leer sobre la distimia, una depresión persistente de baja intensidad. En el prólogo de Quiero morir pero también comer tteokbokki la autora Baek Se-hee escribió:

El arte me ha dado fe; fe de que aunque hoy no es un día perfecto, puede ser un día aceptable; fe de que después de estar deprimida todo el día, aún puedo reír de algo pequeño e insignificante. Además he comprendido que mostrar mi oscuridad es tan natural como desvelar lo brillante en mi vida.

La Agencia Coreana de Donación de Órganos no reveló la causa de muerte de la autora.

