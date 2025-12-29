Muere Cecilia Giménez, Polémica Restauradora del 'Ecce Homo' de Borja, a los 94 Años

Ha fallecido Cecilia Giménez, quien se hizo célebre por la fallida restauración de la pintura Ecce Homo en un templo de Borja, al norte de España. La pifia se convirtió en materia de memes, playeras y atrajo a hordas de turistas al poblado de Zaragoza.

Cecilia Giménez tenía derecho a un porcentaje de las ganancias que dejaban los productos alusivos al Ecce Homo , aunque los cedía al pueblo.

Actualmente, el pueblo de Borja se ha convertido en un sitio turístico gracias a los cientos de visitantes que buscan conocer el Ecce Homo restaurado.

El meme que revivió a un pequeño pueblo en España

Borja nunca fue un gran destino turístico de Zaragoza. Con poco más de 5 mil habitantes, este pueblo ubicado en la región de Aragón, apenas recibía visitantes. Todo cambió en 2012, cuando Cecilia Giménez, una pintora aficionada, decidió restaurar la pintura Ecce Homo ubicada en el Santuario de Misericordia.

El mural ubicado en una pared del templo había sido pintado hacia 1930 por Elías García Martínez. Para el 2012, la pintura elaborada con óleo sobre yeso requería ser restaurado con urgencia.

Cecilia Giménez cometió un error durante la restauración: deformó completamente el rostro de Jesús, lo cual era imposible de ocultar o de revertir. Pronto la imagen se convirtió en un meme de escala mundial.

Antes y después del ‘Ecce Homo’ de Borja restaurado por Cecilia Giménez. Foto: Wikicommons

El error de Cecilia Giménez cambió para siempre al pueblo de Borja. Actualmente, el poblado recibe más de 10 mil habitantes anuales que acuden para conocer el Ecce Homo más célebre del siglo XXI.

En poco más de una década, Borja se ha convertido en un sitio turístico de talla internacional.

El dinero recaudado por las visitas al Ecce Homo ha permitido a este pequeño pueblo sostener ayudas sociales. Además, la derrama económica proveniente del turismo ha revitalizado a un pueblo que ya enfrentaba los fantasmas del despoblamiento y el estancamiento.

Despiden a la “autora” del Ecce Homo

Eduardo Arilla, alcalde de Borja, confirmó que Cecilia Giménez había fallecido en la localidad a los 94 años. El funcionario declaró a la agencia EFE:

Perdemos a una persona muy querida en el pueblo, una mujer con una bondad inmensa.

Además, el alcalde señaló que Cecilia Giménez tuvo una vida dura y que tuvo que ser muy fuerte para afrontar la presión del fenómeno del Ecce Homo. Aunque ahora la pintura es reconocida por su efecto benéfico, en un principio la pintora fue duramente criticada por su fallida intervención.

Video: Cumple 10 años "restauración" del Ecce Homo de Borja

Con los años, aunque pudo haberse enriquecido con su intervención, la mujer optó por donar sus ganancias al pueblo.

Cecilia Giménez tenía derecho a un 43% de las ganancias que dejaba la venta de merchandising alusiva a la pintura, incluyendo tazas, playeras y plumas. El resto de las ganancias es gestionado por la Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus y Santuario de Nuestra Señora de Misericordia.

Sin embargo, según las autoridades de Borja, Giménez dejó de cobrar este dinero después de unos años.

¿Qué es un Ecce Homo?

En la pintura original de Elías García Martínez se apreciaba Jesús mirando hacia su derecha, portando la corona de espinas que se le colocó durante la Pasión. Ecce Homo se refiere a las representaciones de Jesús alusivas al momento en que Poncio Pilatos lo presentó ante la muchedumbre.

En el Evangelio de Juan, Poncio Pilato presenta a Jesús con la frase “he aquí el Hombre”. Así se lee en el versículo 19:5:

Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre!

En la Vulgata, la versión latina de la Biblia, traducida desde el griego, la frase “he aquí el Hombre” se dice “ecce Homo”. La frase pasó a nombrar a todo un género de representaciones de Jesús, donde se le puede mostrar solo o en presencia de Poncio Pilatos, pero donde se conserva la corona de espinas.

