Muere el Músico Harry Belafonte a los 96 Años de Edad

Este 25 de abril de 2023, el mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte del cantante Harry Belafonte, quien falleció a los 96 años de edad a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva en Manhattan, Nueva York, según lo anunció su publicista, Ken Sunshine, a CNN.

Harold George Belafonte Jr. (su nombre real) será recordado no solo por su gran legado sonoro sino también por romper las barreras raciales desde la década de 1950, cuando inició su carrera profesional.

El también llamado Rey del calipso contribuyó a que la música tradicional de la región del Caribe tuviera un alcance internacional, poniendo en alto los orígenes jamaiquinos de su madre, así como ritmos surgidos en Trinidad y Tobago y otras zonas costeras del Atlántico.

Con más de siete décadas de trayectoria, sus canciones se popularizaron gracias a que formaron parte del soundtrack de películas como "Beetlejuice", de Tim Burton.

La vida del Rey del Calipso

Harold George Belafonte Jr. nació en Harlem. Su madre era de Jamaica y su padre francés de Martinica. Pasó parte de su infancia en la isla materna, antes de residir permanentemente en Nueva York.

Al llegar a este lugar trajo consigo una mezcla de culturas que influyeron en su música y en su cruzada por la igualdad racial, por lo que su calipso le catapultó a la fama en un contexto de prosperidad y galopante urbanización tras la Segunda Guerra Mundial, según lo informa la AFP.

Su tercer álbum, titulado simplemente Calypso, de 1956, se convirtió en el primer LP que vendió más de un millón de copias en Estados Unidos.

El álbum incluía la que se convirtió en la canción emblemática de Belafonte, "Day-O (The Banana Boat Song)", la cual está basada en una melodía popular jamaicana que cantaban los recolectores bananeros de la región durante su jornada laboral.

Aunque para los críticos esta canción era simplemente un tema de baile moderno, para Belafonte representó la incitación a la rebelión de los trabajadores que exigían salarios justos, así como la oportunidad de exponer las formas de vida en el caribe.

Pese a que su carrera despuntó con una gran aceptación, Belafonte no rehuyó la polémica. En 1957 protagonizó la película Island in the Sun, en la que interpretaba a un político negro en una isla ficticia que tiene una relación amorosa con una mujer de la élite blanca, una de las primeras producciones de Hollywood sobre relaciones interraciales.

En 1954, se convirtió en el primer afroamericano en ganar un premio Tony, por su papel en el musical de Broadway John Murray Anderson's Almanac.

Seis años después, se convirtió en el primer afroamericano en ganar un premio Emmy por Tonight with Belafonte, su programa musical de televisión. También ganó tres premios Grammy.

El activismo de Harry Belafonte

Cuando el movimiento por los derechos civiles cobró impulso, Belafonte asumió un papel pionero que iba mucho más allá del simple apoyo moral. No solo se convirtió en confidente de Martin Luther King, sino que aportó de su propio dinero para apoyar la causa y en su hogar se planificó la campaña de 1963 contra el racismo.

"Al pensar en activismo, la gente siempre piensa que eso conlleva algún sacrificio pero yo siempre lo he considerado un privilegio y una oportunidad", dijo en un discurso pronunciado en 2004 en la Universidad de Emory.

Después de que King fuera detenido en Birmingham, Belafonte recaudó 50 mil dólares —unos 400 mil dólares en valor actual— para pagar su fianza, en una época en que el auge de la música pop aportaba riqueza y estilos de vida fastuosos a muchos artistas.

"La popularidad mundial de Belafonte y su compromiso con nuestra causa es un ingrediente clave para la lucha mundial por la libertad y un arma táctica poderosa en el movimiento por los Derechos Civiles aquí en Estados Unidos", dijo King sobre su benefactor.

A pesar de sus críticas a las políticas estadounidenses, Belafonte aseguraba que Estados Unidos "ofrece un sueño que no puede cumplirse tan fácilmente en ningún otro lugar del mundo", pero que sólo es alcanzable mediante la "lucha".

Tras su elección a la presidencia, John F. Kennedy nombró a Belafonte miembro del comité asesor del recién creado Cuerpo de Paz, con el que el joven presidente esperaba que Estados Unidos mostrara su poderío por medios no militares.

Pero mientras desde el Cuerpo de Paz muchos esperaban "mostrar lo hermosos que somos como pueblo", Belafonte esperaba exponer a los jóvenes estadounidenses a las luchas del mundo en desarrollo.

El activista pasaba cada vez más tiempo en África, especialmente en Kenia, y se convirtió en uno de los artistas estadounidenses más destacados en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Su álbum Paradise in Gazankulu, publicado en 1988, hablaba de la opresión de los negros sudafricanos y se grabó parcialmente en Johannesburgo con artistas locales.

Belafonte también puso en marcha el supergrupo USA for Africa, cuya canción "We Are The World" recaudó mil 985 millones de dólares para las víctimas de la hambruna en Etiopía.

