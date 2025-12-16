Muere Mónica Maristain, Periodista, Escritora y Exdirectora de Playboy México

Ha muerto la escritora Mónica Maristain. El fallecimiento de la periodista argentina fue confirmado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

A través de X, antes Twitter, la organización publicó:

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL, una figura clave de la difusión cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia y sus amistades. Descanse en paz.

¿Quién fue Mónica Maristain?

Mónica Maristain nació en Argentina, pero residió en México desde el año 2000 hasta su fallecimiento. En su natal Argentina dirigió revistas como Cuerpo & Mente en Deportes y La Contumancia/Sólo música. En México dirigió Playboy, donde recuperó la reputación de aquella revista para adultos como un espacio para el periodismo y la literatura.

Además, fue editora de El Universal, así como del espacio Puntos y Comas en SinEmbargo. También colaboró en la agencia de noticias EFE. Desde hace varios años dirigía el sitio MaremotoMaristain, donde ejerció sin descanso el periodismo cultural.

Como escritora, publicó los libros de poesía Drinking Thelonious y Antes. Además es autora de dos libros imprescindibles en la bibliografía sobre Roberto Bolaño: la biografía El hijo de Mister Playa, publicada por Almadía, y La última entrevista a Roberto Bolaño publicada por Axial. Además, fue maestra en el Claustro de Sor Juana.

Durante la pasada FIL de Guadalajara presentó el libro Leeré hasta mi muerte.

