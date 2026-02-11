Valeria, de 22 años, estaba esperando a que recursos humanos de la Cineteca Nacional le dijera cuáles eran los pasos a seguir para su contratación. En una nota de voz, una mujer le explicó un requisito extraño para ser contratada. Frente a ella tenía un montón de plantillas en blanco. La instrucción era llenar esas hojas con sus datos y las de otras dos personas que serían sus competidores por el puesto. Pero, en realidad, no importaba si existían o no esos competidores.

“Vas a poner una cantidad mayor a la tuya, por ejemplo, si tú estás ganando 56 mil pesos, una tiene que ganar 60 mil y la otra 75 mil”, se escucha en la grabación, revisada por N+. La mujer daba una especie de tutorial:

Invéntales una firma tú. Esa firma la vas a repetir dos veces: en la solicitud y en la cotización.

Para Valeria, esta contratación en la Cineteca Nacional era su primera y el trámite todo un lío. Le pidieron que para cada “competidor” usara fechas y direcciones distintas, que no fueran familiares y, para simular la autoría de distintas personas, que cambiara el tamaño de la letra y el interlineado en cada hoja. Incluso las direcciones de correo debían ir en minúsculas para evitar problemas con el área de recursos humanos.

Machote para la cotización de competidores entregado a los aspirantes en 2024. Imagen: Cortesía

"Yo llegué a poner personas inventadas en los papeles”, confiesa Valeria. Un trabajador actual de la venta de boletos afirma que, si se hiciera una auditoría de las contrataciones, revelaría que hay quien pone nombres inverosímiles como supuestos proveedores, de personas que nada tienen que ver con la gestión cultural, como celebridades o deportistas famosos, y pasa desapercibido. Un candidato, incluso, apuntó como competidor al piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez.

Para la elaboración de este reportaje de N+, se contó con testimonios de una decena de trabajadores y extrabajadores de la Cineteca Nacional, así como el análisis de documentos, audios y quejas presentadas ante las autoridades. La mayoría pidió reservar su identidad para evitar represalias laborales.

Un empleado del área de cafeterías y dulcerías cuenta más sobre el mecanismo:

Hay quienes buscan una dirección en Google y lo que caiga. Se inventan el nombre, ponen a su amigo para que firme o ellos inventan la firma. No son competidores reales porque no estás compitiendo por el puesto como tal.

Documento de 2025 que justifica la selección de uno de los proveedores. Foto: Cortesía

Este teatro administrativo tiene una raíz legal. Cuando un contrato temporal rebasa un monto de 33 mil pesos trimestrales, aproximadamente, el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones obliga a la Cineteca a realizar una investigación de mercado y acreditar al menos tres cotizaciones de diferentes prestadores de servicios. Así el Estado asegura elegir al mejor postor, por el menor costo posible.

La ley especifica que esta investigación debe correr a cargo del “área especializada de la dependencia”. Sin embargo, la Cineteca traspasa esa responsabilidad a quienes desean entrar, muchas veces jóvenes estudiantes en sus primeros empleos.

La necesidad de inventarse competidores surge de la naturaleza misma de la contratación de personal en las tres sedes de la Cineteca. La institución no reconoce a su personal operativo como empleados asalariados, sino como personas prestadoras de servicios profesionales. Es decir, perciben su salario a través de honorarios. Bajo esta figura, la Cineteca puede evitar obligaciones patronales, como la seguridad social o antigüedad.

Aunque la Cineteca Nacional se desprende, operativamente, de la Secretaría de Cultura, sus recursos son controlados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un Fideicomiso para la Cineteca Nacional (FICINE) celebrado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como fiduciario. Además, la Cineteca Nacional genera recursos propios, con los cuales, según fuentes directivas, también se financia la nómina.

Esto es un proceso ordinario en todas las instituciones. Se lleva a cabo porque así lo mandata la ley de adquisición. Yo no le veo nada malo”, afirmó Vicente Cázares, en una llamada telefónica. Ante los señalamientos sobre presunta falsificación de identidades en el trámite, dijo: “Eso no es cierto. Nosotros no fomentamos ese tipo de prácticas.

Para los trabajadores, esto significa una doble carga, entre la incertidumbre de trabajar por contratos cortos sin prestaciones, y la exigencia de invertir en copias, impresiones y traslados para entregar documentos apócrifos. Valeria, quien pidió protección en su identidad, ya no trabaja ahí. Para ella esta simulación era solo la entrada a un sistema lleno de irregularidades.

“¿Qué somos para ustedes como institución?”

La tarde del viernes 6 de febrero se divulgó un comunicado y pliego petitorio, en formato PDF, sin firmas personales. El texto acusa una "relación laboral ilegal”, donde el 70% del personal, más de 240 personas, opera bajo el régimen de Servicios Profesionales, cobrando por honorarios, sin prestaciones ni seguridad social. Esta cifra fue confirmada por la administración de la Cineteca Nacional.

La primera página del comunicado atribuido a los trabajadores de la Cineteca Nacional. Foto: Cortesía

El centro de la denuncia es que, después de una extensión del contrato que cubrió enero de 2026, un número importante de trabajadores no han firmado otra extensión para este mes. En otras palabras, hay quienes laboran por honorarios, en las tres sedes de la Cineteca Nacional, que pasaron nueve días trabajando sin contrato, en total incertidumbre jurídica. El documento vino con un llamado a detener todas las actividades de la Cineteca Nacional si no son atendidas sus peticiones.

Así fue el llamado a paro en chats grupales de la Cineteca Nacional. Foto: Cortesía

En respuesta, los mandos superiores llamaron a una reunión el lunes 9 de febrero, convocando a todo el personal contratado por honorarios. La junta fue encabezada por la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, junto a otros funcionarios públicos. El audio de la reunión, que duró poco más de una hora, fue revisado por este medio de comunicación.

Stavenhagen describió la falta de contratos como “un problema que nos rebasa” y afirmó que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, está al tanto de la situación. “Parece que somos súper ineficientes o tontos, pero en realidad estamos intentando todos los escenarios posibles para poder pagarles a todos”, admitió Stavenhagen frente a sus trabajadores. La funcionaria declinó hacer un comentario a título personal para este reportaje.

La directora no tardó en ceder la palabra a los responsables de las finanzas de la Cineteca y la Secretaría de Cultura, Vicente Cázares y Guadalupe Moreno, respectivamente. Atribuyeron la falta de pagos y contratos de este año a nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda que invalidaron su estrategia de contratación, impuestas el 31 de diciembre de 2025.

“No hubo ninguna intención de tenerlos trabajando sin pagar, simplemente las circunstancias de las autorizaciones necesarias se fueron dando así”, añadió Cázares. Los funcionarios aseguraron que Hacienda enviaría la autorización para liberar los pagos y contratos pendientes ese mismo día y que, a más tardar, todas las cuentas pendientes del año quedarán saldadas el próximo viernes 13 de febrero 2026.

Al teléfono, Cázares explicó las nuevas disposiciones: “Para la contratación de los del personal de honorario se requiere la autorización previa de la Secretaría de Hacienda. Este año no pudimos contar con dicha autorización, en la fecha en que la requeríamos, y por esa razón no pudimos pagar”.

Además, aseguró que están llevando a cabo acciones para mejorar las condiciones de todos los trabajadores, tanto los de planta como los prestadores de servicios. Se comprometió a ajustar los salarios de los que ganan menos y contratar al personal necesario para satisfacer las necesidades de las tres sedes que, según admite, superan la capacidad actual.

Las fuentes consultadas no quedaron satisfechas con la junta. En un segundo comunicado difundido, calificaron el discurso de la administración como “protocolario” y reiteraron sus demandas, que incluyen la formalización de contratos de 40 horas semanales, prestaciones de ley y renivelación de salarios. El documento, así como un correo electrónico que circuló entre trabajadores, llama a un paro de actividades simbólico este sábado 14 de febrero 2025, a las 5 de la tarde.

Carátula del segundo comunicado difundido, tras la junta con la dirección de la Cineteca Nacional. Foto: Cortesía

Para muchos jóvenes aficionados al cine, trabajar en la Cineteca Nacional cumple un deseo personal, por la imagen de excelencia cultural de la institución y sus espacios abiertos y arbolados. Pero la inauguración de las sedes de las Artes y Chapultepec, en 2023 y 2024, trajo una carga de trabajo desmedida para una parte del personal. “El sueño se acaba a los tres meses”, expresó un trabajador de la venta de boletos.

En septiembre de 2024, algunos fueron enviados a Chapultepec para poblar un recinto en construcción, sin público ni películas. Una fuente administrativa afirma que, como no hubo nuevas contrataciones, tuvo que trabajar hasta 70 horas semanales entre las tres sedes, con traslados largos fuera de horario.

En la sede principal de Xoco, denuncian un sistema informal de premios y castigos. Tomar días de descanso puede ser "sancionado" con semanas en la dulcería, el área más pesada. En la reunión, un trabajador expresó que, por la carga laboral, no puede ir al baño ni comer, y que conoce gente con años en la institución que nunca ha tomado vacaciones.

A pesar de figurar como prestadores de servicios profesionales, los jefes exigen horarios fijos, uniformes y cursos obligatorios, configurando una subordinación laboral disfrazada. Al mismo tiempo, varios denuncian negligencias en la atención médica frente a enfermedades o lesiones. Tienen las obligaciones de un empleo formal, pero las condiciones de un colaborador externo.

Entre la fuerza laboral de esta institución, la autoría de los documentos no es certera y, para algunos, sus demandas aún se quedan cortas. Si el paro de actividades simbólico tiene éxito este fin de semana, la Cineteca Nacional corre el riesgo de apagar sus proyectores, al menos, temporalmente.