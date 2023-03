En Nueva York, la asociación PEN America conformada por más de 7 mil 500 escritores de Estados Unidos, entregó este jueves sus premios anuales, conocidos como los Oscar de los libros.

Te recomendamos: Nuevo Libro Compara a Trump con Jefe de la Mafia

En la ceremonia de premiación se reivindicó la libertad de expresión en el actual contexto de Estados Unidos y varios autores negros fueron premiados.

En la celebración que tuvo lugar en el Teatro Town Hall de Manhattan se recordó a Salman Rushdie, víctima de un atentado el año pasado y se criticó el poder de las instituciones del país americano respecto al veto en obras de Roald Dahl.

En su discurso, el presidente de Pen America, Ayad Akhtar, conmemoró los 100 años de la organización y advirtió acerca de "las amenazas a la cultura del intercambio intelectual y de la tolerancia" que se ven actualmente en el país.

Se entregaron 11 premios a libros publicados en 2022, por un valor total de 350 mil dólares, el premio más importante fue el Jean Stein Book Award que reconoce la originalidad y trascendencia de una obra y otorga una recompensa de 75 mil dólares a su autor.

Mr. No, del profesor y escritor Percival Everett, fue el ganador de este premio y cuenta con una carrera con más de 20 novelas, algunas finalistas del Pulitzer.





Además, destacaron otras dos autoras negras que fueron aplaudidas por el público por exigir su lugar en el estrado.

Una fue Robin Coste Lewis, con To The Realization of Perfect Helplessless, que trata sobre la esclavitud, la gran migración en Estados Unidos y "el papel de la gente negra en la evolución humana".

Otra fue la dramaturga Erika Dickerson-Despenza, que mencionó a todas las mujeres negras que le han inspirado además de presentar unos minutos de su obra Shadowland, que aborda las secuelas del huracán Katrina.

Se entregó también el premio Open Book Award, que reconoce una obra de cualquier género escrita por una persona de color, a Hafizah Augustus Geter, por The Black Period, que trata sobre su propia existencia como mujer "queer" negra y musulmana.

Siguiendo con la diversidad racial fue reconocida la obra de la periodista Eve Fairbanks, The Inheritors, en la categoría de no ficción, en la que la raza es el tema principal.

Y como finalistas de esta categoría quedaron dos escritores que hablan en sus textos sobre experiencias de migración: Kelly Lytle Hernández, con Bad Mexicans: Race, Empire, and Revolution in the Borderlands, sobre los ‘magonistas’ en la Revolución Mexicana; y Javier Zamora, con Solito, que narra su viaje de El Salvador a Estados Unidos, durante su niñez.

Con información de EFE.

LECQ