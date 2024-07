Libro Responde Cómo Atraer a un Nuevo Público a la Lectura

Cada año se publican en el idioma español 14 mil nuevas primeras novelas. En un ámbito donde muchos escritores parecen competir por la atención de un puñado de lectores, cobra una enorme relevancia el papel del marketing al interior de las editoriales.

En ese contexto, Pilar Gordoa ha publicado El arte de conquistar lectores (Grijalbo). En este libro, la directora de marketing de Penguin Random House explica varias de las estrategias que deben seguir y entender editoriales y escritores para llegar a la meta soñada: llegar al público deseado.

En las últimos dos décadas, la publicidad alrededor de los libros ha mutado de forma irreversible ante el Internet y las redes sociales. Y ese es la primera advertencia que lanza Pilar Gordoa en entrevista con N+, que tanto editores como autores distingan que no es lo mismo presentar un libro que promocionarlo.

Por ello, en El arte de conquistar lectores, Pilar Gordoa recomienda a los editores que consideren minuciosamente el público al que quieren llegar. Aunque no pueda pronosticarse, el éxito de un libro se puede explicar como la suma de varias acciones que facilitan que este llegue a sus lectores.

Según Pilar Gordoa, libreros y editores con frecuencia entran en una espiral en la que gastan sus esfuerzos de forma desordenada, sin una estrategia concreta para alcanzar un mayor público.

Soy un editor independiente, tengo un libro, no tengo claro a quién va dirigido el libro y empiezo a gastar esfuerzos y recursos en ir a venderlo a lugares donde no tiene ninguna cabida, porque ahí no va a estar mi público. Esa mismo pasa a veces con los libreros independientes: se pasan la vida administrando.