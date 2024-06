Presentan Documental 'Después de las Armas' en el Festival de Cine de Guadalajara

Durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Denise Maerker y Héctor Laso; productora y director, respectivamente, presentaron el documental Después de las Armas que aborda las vidas de cinco exintegrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus motivaciones, vidas y legado familiar.

La periodista Denise Maerker habla de este documental y de las historias de las personas que ahí aparecen, las lecciones aprendidas y la plenitud con la que viven.

Maerker explica la inquietud que tuvieron por realizar un trabajo, a propósito de los 30 años del zapatismo y la manera en que fueron encontrando a los personajes.

El documental Después de las Armas está en competencia para el premio Mezcal en el festival cinematográfico, un trabajo que aborda la perspectiva de género.

Por su parte, el director Héctor Laso externa su deseo de que los personajes de este documental trasciendan en la gente.

En tanto, Denise Maerker refiere que este trabajo sobre la vida de estas cinco personas exintegrantes del EZLN es una historia de actualidad y un filme inspirador.

Y es de actualidad, porque es muy interesante ver cómo Elisa, ella misma, ve a unas mujeres con tres niños a los 21 años y dice: ‘Yo pude haber sido como ella si no me hubiera metido al zapatismo’. Creo que hay otros caminos, no hay que tomar las armas, pero claramente a mí me parece inspirador