Templo Mayor: ¿Cuánto costó y quién pagó por la maqueta del Zócalo?

¿Cuál fue el costo de la maqueta del Templo Mayor?

20:30 horas.

21:00 horas.

21:30 horas.

Hoyse va a inaugurar de forma oficial ladelque se instaló en la plancha del Zócalo dely corren dos grandes dudas en redes sociales:Esta maqueta monumental es una de las actividades que el Gobierno de la Ciudad de México planeó para conmemorar los “500 años de resistencia indígena”. Si bien de día parece no tener gracia alguna pues se construyó con Tablaroca blanca y plana, de noche se va a proyectar un espectáculo de luces sobre esta estructura.De acuerdo con Vanessa Bohórquez, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, esta atracción no representó ningún gasto para el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Bohórquez explicó lo siguiente:Es un convenio de hace varios años a través de la empresa Ocesa, quien a través de una condición de impuestos, es quien hace la construcción y quien absorbió absolutamente todos los gastos.https://twitter.com/CulturaCiudadMx/status/1425582245188939782Sin embargo, tampoco se dio a conocer el costo total de la maqueta monumental del Templo Mayor pues no se obtuvieron los datos al respecto. Acerca de este punto, José Alfonso Suárez del Real, jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno comentó que dado el monto fue absorbido por Ocesa no se involucraron al respecto.De acuerdo con lo que dijeron en conferencia de prensa, las estructuras metálicas que se emplearon ya se contaban con ellas, y los materiales que se emplearon son hojas de triplay, pintura y esmalte para el acabado así como para su protección de las condiciones climáticas.https://www.youtube.com/watch?v=BJbJOQGsMXoLos horarios en los que se podrá ver el espectáculo que se proyecta son los siguientes a partir de este viernes 13 de agosto: