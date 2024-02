Uriel Reyes, del Pódcast ‘Relatos de la Noche’, Publica su Primer Libro de Terror

Uriel Reyes es el creador del pódcast Relatos de la noche, el programa más escuchado en el género de terror en México. Ahora, el guionista se ha lanzado como escritor con una colección de cuentos que busca cautivar a la comunidad que sigue su pódcast. Reyes habló en exclusiva con N+ sobre este lanzamiento, sus autores favoritos de horror y lo que las historias contadas en su programa revelan sobre la sociedad mexicana.

Publicado por Penguin Random House, bajo el sello Suma de Letras, el libro Relatos de la noche reúne trece historias de terror que expanden el estilo que Uriel Reyes ha desarrollado en el pódcast homónimo. Según contó, este libro le ha permitido reencontrarse con su vocación como escritor:

Empecé a leer a través de libros de cuentos de terror y eventualmente ese fue mi paso a la literatura que me alimentó en toda mi juventud. Las ganas de escribir ahí estaban. Luego por cuestiones del destino termino grabando pódcast, haciendo lo que más me gusta hacer, que es contar historias.

Los libros de terror suelen ser una suerte de consagración para aquellos que se hicieron famosos contando historias de miedo en la radio y en pódcasts. Ahí están los libros que llegó a publicar Juan Ramón Sáenz, mítico locutor de La mano peluda, y los de Aaron Mahnke, creador del pódcast Lore. Sin embargo, a decir de Uriel Reyes, en su caso el libro Relatos de la noche no es una mera recopilación de historias aparecidas en su programa:

Creo que hay algunas diferencias en cómo llegan otros creadores de contenido a escribir un libro y cómo llegué yo. Creo que lo más fácil en mi caso hubiera sido hacer una recopilación con las mejores historias que me ha enviado a la gente para el pódcast o con historias que no han aparecido o tal vez extender algunas de las más populares con más detalles. Pero de verdad tenía ganas de ir un poquito más allá y de escribir cuentos.

Y añade:

Tuve la oportunidad de experimentar con cosas que no había hecho en el pódcast, como como escribir un cuento de vampiros, un cuento de muertos vivientes y esa libertad me pareció muy divertida. Creo que de los más grandes halagos que he tenido es que la gente lo sigue sintiendo como si fuera parte del pódcast porque está muy cercano a ellos.