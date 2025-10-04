¿A Qué Hora y Dónde ver Hoy la Liga MX? Estos Son los Partidos de la Jornada 12

La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con varios partidos hoy sábado 4 y el domingo 5 de octubre.

Te decimos los horarios y dónde ver los partidos hoy sábado 4 y este domingo 5 de octubre como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.

La Jornada 7 de la Liga MX comenzó el viernes 3 de octubre y continúa este fin de semana.

¿A qué hora y qué día se juegan los partidos de la Liga MX en la Jornada 12?

Este sábado siguen las actividades, así que para que no te pierdas ningún detalle de estos partidos de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, te decimos a qué hora y dónde los puedes ver, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre..

Horarios partidos Liga MX sábado 4 de octubre

Querétaro vs Puebla - 17:00 horas

León vs Toluca - 19:00 horas

Tigres vs Cruz Azul - 19:00 horas

América vs Santos - 21:05 horas

Horarios partidos Liga MX domingo 5 de octubre

Pumas vs Guadalajara - 19:00 horas

Tijuana vs Monterrey - 21:05 horas

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX?

También te decimos dónde ver los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX por las señales de Televisa, el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

Dónde partidos Liga MX sábado 4 de octubre

América vs Santos - Canal 5, TUDN México y ViX Premium

Dónde partidos Liga MX domingo 5 de octubre

Tijuana vs Monterrey - Canal 5, TUDN México y ViX Premium

Ya no hay pretexto para perderte detalle de todos los encuentros de la Liga MX.

