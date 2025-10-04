¿A Qué Hora y Dónde ver Hoy la Liga MX? Estos Son los Partidos de la Jornada 12
La Jornada 12 de la Liga MX del fútbol mexicano continúa con partidos que se realizarán el fin de semana. A esta hora y así los puedes ver.
La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX continúa con varios partidos hoy sábado 4 y el domingo 5 de octubre.
Te decimos los horarios y dónde ver los partidos hoy sábado 4 y este domingo 5 de octubre como parte de la Jornada 12 de la Liga MX.
¿A qué hora y qué día se juegan los partidos de la Liga MX en la Jornada 12?
Este sábado siguen las actividades, así que para que no te pierdas ningún detalle de estos partidos de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, te decimos a qué hora y dónde los puedes ver, el sábado 4 y el domingo 5 de octubre..
Horarios partidos Liga MX sábado 4 de octubre
- Querétaro vs Puebla - 17:00 horas
- León vs Toluca - 19:00 horas
- Tigres vs Cruz Azul - 19:00 horas
- América vs Santos - 21:05 horas
Horarios partidos Liga MX domingo 5 de octubre
- Pumas vs Guadalajara - 19:00 horas
- Tijuana vs Monterrey - 21:05 horas
¿Dónde ver los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX?
También te decimos dónde ver los partidos de la Jornada 12 de la Liga MX por las señales de Televisa, el sábado 4 y domingo 5 de octubre.
Dónde partidos Liga MX sábado 4 de octubre
- América vs Santos - Canal 5, TUDN México y ViX Premium
Dónde partidos Liga MX domingo 5 de octubre
- Tijuana vs Monterrey - Canal 5, TUDN México y ViX Premium
Ya no hay pretexto para perderte detalle de todos los encuentros de la Liga MX.
