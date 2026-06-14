FIN DE LA COBERTURA

Resultado Alemania vs Curazao En Vivo Hoy: Resumen y Goles del Partido del Mundial

Sigue el minuto a minuto de Alemania vs Curazao en el Mundial 2026. Goles, marcador en vivo y todas las novedades del Grupo E desde el Estadio Houston.

Alemania vs Curazao En Vivo: Minuto a Minuto del Partido del Mundial 2026Foto: Reuters

Contexto

Sigue en tiempo real el debut de Alemania y Curazao en el Grupo E del Mundial 2026. El partido arranca este domingo 14 de junio a las 11:00 a.m. (hora del centro de México) desde el Estadio Houston, y nuestro equipo cubre cada jugada, gol y novedad del encuentro.

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Alemania vs Curazao En Vivo Hoy: Cómo Va Minuto a Minuto el Partido del Mundial 2026