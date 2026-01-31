¿Álvaro Fidalgo se Va del América? Esto Sabemos

Álvaro Fidalgo, uno de los capitanes y piezas clave del Club América, en los últimos años, estaría muy cerca de abandonar la institución. De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, informó en la transmisión del encuentro que Álvaro Fidalgo se va del América. Su destino está en Europa, particularmente en España. De momento no se ha revelado el equipo al que se iría.

La información ha sorprendido a los aficionados del club, pues en caso de que se concrete su salida, deberá hacerse en las próximas horas ya que el mercado de fichajes en Europa cierra hoy 31 de enero. Además, ha surgido la duda sobre si su salida de la Liga MX le impediría jugar para la Selección Mexicana, pues el canterano del Real Madrid estaba cumpliendo su proceso de naturalización para ser convocado.

¿Puede Ávaro Fidalgo jugar con la Selección Mexicana?

La información revelada por TUDN indica que aún ha posibilidades para que Álvaro Fidalgo complete su proceso de naturalización y, con ello, pueda ser convocado a la Selección Mexicana en caso de que Javier Aguirre así lo decida. En ese sentido, se dijo que Fidalgo debería permanecer en territorio nacional al menos dos días más para cumplir los cinco años que exige la ley para ser naturalizado mexicano.

Información en desarrollo.