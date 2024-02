A lo largo de su historia, México ha tenido importantes actuaciones en los Juegos Paralímpicos, producto del esfuerzo de los atletas, algunos de ellos erigiéndose como los mejores de su disciplina, tal es el caso de Amalia Pérez, quien en Tokyo 2020 fue la abanderada de la delegación mexicana como reconocimiento a su destacada trayectoria.

Tras más de 20 años en la escena del levantamiento de pesas, Amalia Pérez se ha convertido en una de las atletas más destacadas del mundo, estando en la élite por un largo tiempo, y su participación en seis Juegos Paralímpicos (considerando Tokyo 2020) es la prueba de ello. El camino al éxito de Pérez no fue sencillo desde su nacimiento, el 10 de julio de 1973, pues fue diagnosticada con artrogriposis congénita, un padecimiento que se caracteriza por presentar contracturas en las extremidades, limitando el movimiento de la persona. En el caso de Amalia, específicamente las piernas. Sin embargo esta afección no frenaría su exitosa carrera deportiva. Amalia Pérez ha tenido múltiple éxito deportivo en los Juegos Paralímpicos (Foto: @Conade) Como parte de su rehabilitación, Pérez se acercó a los deportes por primera vez a los seis años y desde ese momento no dejaría de practicarlos. Básquetbol, atletismo, tenis de mesa y natación fueron algunas de las disciplinas en las que se desempeñó de niña. Hasta que a los 18 años se centró plenamente en el powerlifting o levantamiento de pesas, deporte en el que ha logrado hacerse de un nombre histórico en México y el mundo. Perteneciente a una familia numerosa (tiene 12 hermanos), Amalia reconoce que en esta nunca “maximizaron o minimizaron” su discapacidad cuando era niña y eso le ayudó para no sentirse diferente, algo que años después terminaría por descubrir debido a la sociedad. “Te empieza a dividir y tú no puedes estar en esta escuela, te empieza a marcar”, contó en entrevista para Excelsior. Pese a que hoy en día es una atleta paralímpica con todo el reconocimiento sobre sus hombros, Pérez Vázquez ha asegurado que en primera instancia ella no se veía como atleta de alto rendimiento, pues sus intereses estaban en tratar de destacar a nivel estudiantil y profesional, expectativas que terminó por ver truncadas, aunque no su espíritu, el cual la motivó a buscar dónde sobresalir, lo que la llevó al levantamiento de pesas.

“Sentí que podría practicarlo y también quería impulsar la competición femenina para ser incluida en los Juegos Paralímpicos”, reconoció a Amalia como su razón para ser atleta de powerlifting. ¡Y vaya que lo logró!

Para Tokyo 2020, Amalia fue la abanderada de la delegación mexicana (Foto: Getty) Amalia Pérez Vázquez debutó en unos Juegos Paralímpicos en Sídney 2000 y desde esa edición no ha dejado de ganar una medalla para México, repartiéndose de la siguiente manera:

Sídney 2000 - plata en categoría de -52 kilogramos

Atenas 2004 - plata en categoría de -48 kilogramos

Beijing 2008 - oro en categoría de -52 kilogramos

Londres 2012 - oro en categoría -60 kilogramos

Río 2016 - oro en categoría -55 kilogramos

“Cada competencia es increíble, cada ciclo ha sido realmente inspirador para mí, pero creo que Sídney 2000 es especial, porque fueron mis primeros Juegos Paralímpicos, gracias a esa edición conocí el mundo del deporte paralímpico, que me permitió conocer diferentes países y personas”, mencionó la pesista en silla de ruedas en el evento Leading Athletes for Tokyo 2020 Paralympics, donde estuvieron los atletas más destacados a participar en la ciudad nipona.

Con los resultados previos, las expectativas puestas en Amalia son importantes para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, y ella misma lo reconoció antes de competir, al asegurar que iba a la capital japonesa a realizar sus "mejores juegos”. Por supuesto, una atleta de la calidad de Amalia no solo ha destacado en Juegos Paralímpicos, pues en campeonatos mundiales de powerlifting también ha figurado, ganando medalla en seis ocasiones: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2017.

Familia y futuro de Amalia Pérez

Amalia Pérez ha logrado combinar a la perfección su papel de atleta con el tema familiar. De hecho, desde 2002, Pérez Vázquez ha sido entrenada por su esposo, Enrique Alvarado, por lo que sus éxitos deportivos más importantes han sido junto a su pareja, conformando un equipo ganador dentro y fuera del deporte, junto a su hija Melissa. Por supuesto, la pesista ha tenido que combinar el rol de atleta de alto rendimiento con el de mamá, lo cual reconoce no es sencillo, aunque su familia la apoya en todo sentido.

“Es complicado, pero he tenido el apoyo de mi familia con el que gracias a Dios cuento, ellos han sido fundamentales y básicos en toda esta historia, me voy con toda la tranquilidad, porque la dejo muy bien cuidada”, dijo en la entrevista Amalia, quien reconoce que es difícil dejar a Melissa, pero sabe perfectamente que lo hace porque tiene compromisos por cumplir.

A sus 48 años en el 2021, Amalia Pérez sabe que el tiempo no perdona y el declive de su carrera puede estar por comenzar, así lo reconoció en el evento Leading Athletes for Tokyo 2020 Paralympics.

“Tengo 21 años en estas competencias, pero 30 dentro del para powerlifting y en cualquier momento estoy esperando mi descenso, porque como todo tiene un principio, tiene un final”, mencionó Amalia antes de la justa.

https://www.youtube.com/watch?v=eLqIyRKzCt4 Aficionada por la música, películas, lectura y baile, además de tener estudios en informática, Amalia Pérez Vázquez parece que tiene muy claro cuál será su camino a seguir cuando el descenso y retiro profesional llegue. Además de ser una atleta de alto rendimiento histórica, la pesista también se preparó para ser una entrenadora certificada de levantamiento de pesas, por lo que su labor podría estar ligada al powerlifting, inspirando y apoyando a las siguientes generaciones, que tendrán en ella el mejor ejemplo de constancia y esfuerzo. “Sé que las generaciones futuras vendrán después de mí y quiero hacer mi parte por mi país y la sociedad”, dijo en 2019 Amalia, quien ya tiene un lugar histórico en el deporte mexicano y mundial.