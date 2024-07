¿Qué Pasó? Árbitro le Niega Saludo a Pulisic tras Eliminación de EUA de la Copa América

Luego de que la selección de Estados Unidos cayera 0-1 ante Uruguay y quedara eliminada de la Copa América en la fase de grupos, el jugador Christian Pulisic protagonizó un polémico momento con el árbitro central al final del encuentro.

Y es que, frustrado por la derrota, el jugador del AC Milán de la Serie A de Italia, se dirigió la cuarteta arbitral, a quienes 'invitó' a que fueran a celebrar la victoria con los jugadores de Uruguay, actitud que no le agradó mucho al juez central, el peruano Kevin Ortega.

I put both videos together uninterrupted: Pulisic appears to be gesturing for the referee to go celebrate with Uruguay which may help explain his refusal to shake hands pic.twitter.com/otrmIlhVOZ