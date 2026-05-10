¡Barcelona es Campeón de LaLiga 2026!

El Spotify Camp Nou se vistió de gala para presenciar un momento histórico. Bajo el mando de Hansi Flick, el FC Barcelona se ha proclamado matemáticamente campeón de LaLiga 2025/26 tras vencer 2-0 al Real Madrid en una edición memorable de El Clásico. Con este resultado, el conjunto blaugrana alcanza los 91 puntos, una cifra inalcanzable para los merengues a falta de tres jornadas para el cierre del campeonato.

De esta manera, el equipo culé sella una temporada fantástica a nivel local, consiguiendo su título número 19 de la primera división de España.

Una noche de gloria en el Camp Nou

La atmósfera en la Ciudad Condal era de máxima expectación. El Barça necesitaba sumar para sentenciar el torneo y lo hizo con la autoridad que ha caracterizado su temporada. A pesar de la sensible baja de Lamine Yamal por lesión, el bloque de Flick demostró una solidez implacable. Los goles de la victoria fueron obra de una delantera inspirada, comandada por Marcus Rashford y Ferrán Torres, que supo castigar las debilidades de un Madrid mermado por las ausencias de Kylian Mbappé y Fede Valverde.

Barcelona, que ahora ya es oficialmente campeón de LaLiga, tiene por delante tres partidos (Alavés, Betis y Valencia) donde buscará alcanzar o superar el récord histórico de los 100 puntos.

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