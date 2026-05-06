¿Bayern Múnich vs PSG Pasa Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Partido de Champions League

La UEFA Champions League ya tiene a su primer finalista, luego de que el Arsenal derrotara al Atlético de Madrid. Hoy conoceremos al segundo clasificado a la gran final en Budapest con el partido Bayern Múnich vs PSG. La ida entre estos clubes terminó con un trepidante 5-4 en favor del cuadro parisino en un juego histórico de nueve goles, por lo que todo quedó abierto para el juego de este miércoles 6 de mayo y si aún no sabes qué canal pasa el juego entre estos dos equipos, acá te decimos si va gratis por TV abierta en México para que sepas dónde verlo.

Sigue aquí el minuto a minuto: Bayern Múnich vs PSG EN VIVO: Minuto a Minuto Online de la Champions League 2026

Recordemos que en la Champions League ya no existe el criterio de desempate de los goles de visitante por lo que, en caso de finalizar con igualdad en el marcador global, el partido entre Bayern y PSG se iría a tiempos extra y, de ser necesario, a penales.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs PSG?

El partido de vuelta de las semifinales de Champions League entre Bayern Múnich y PSG se jugará este miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el Allianz Arena, en Múnich. Ambos equipos buscarán asegurar su lugar en la la gran final que se jugará en Budapest, en donde el Arsenal ya espera para conocer a su rival por el trofeo más codiciado en el futbol europeo.

¿Va gratis el Arsenal vs Atlético de Madrid en México?

El partido Bayern Múnich de las semifinales de la UEFA Champions League no pasará gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar la transmisión en vivo es por televisión de paga. En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de TUDN. Sin embargo, en México podrás seguir gratis este compromiso a través del Liveblog de N+. En este minuto a minuto online podrás consultar el marcador en directo, las mejores acciones del juego y el resumen del juego.