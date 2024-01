Bombardeo Ruso Causa la Muerte de la Futbolista Ucraniana Viktoriya Kotlyarova

La Asociación Ucraniana de Futbol informó de la muerte de la jugadora Viktoriya Kotlyarova a consecuencia de un bombardeo de Rusia en Kiev el pasado 29 de diciembre; se reporta que junto a ella también murió su madre.

La futbolista de Ucrania, de 27 años, era considerada una de las mejores de ese país y militó para los equipos Spartak Chernihiv, Yatran Uman, y Atex de Kiev.

Durante el mismo bombardeo, también resultó muerto el ex jugador y entrenador de baloncesto Viktor Kobzisty.

Ucrania insistie en pedir a sus socios que aceleren la entrega de armas ante la intensificación de los ataques rusos, mientras Moscú denuncia nuevos bombardeos contra sus regiones fronterizas, que dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w