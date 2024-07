'Brujita' Verón 'Revienta' Futbolistas Mexicanos: "Tienen muy Poca Ambición"

El exjugador y exseleccionado argentino Juan Sebastián Verón le dio con todo al futbol mexicano, pero más criticó a los actuales jugadores de tener "poca ambición" por las comodidades que tienen al no haber competitividad en la Liga Mx, porque no tienen ascenso y descenso.

"El hecho de tener ascenso y descenso, para mí lo que le quita es la competitividad, el jugador nace para competir y el no competir te aburguesa. Afecta el crecimiento y ayuda mucho a la comodidad y el interés", comentó la 'Brujita', quien estuvo como invitado en el congreso Sports Summit México 2024.

⚽ From world football legend to a managerial revolution in @EdelpOficial , this is Juan Sebastián Verón, the current president of the Argentine football club.@marcelogantman of @BigDataSportsAR was the moderator.



Were you there? pic.twitter.com/nVe5wiTgDe