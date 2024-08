Nadadora Olímpica Dedica su Medalla de Oro a su Perrito Fallecido

La neerlandesa Sharon van Rouwendaal confirmó su condición de indiscutible reina de la prueba de 10 kilómetros de natación en aguas abiertas, al conseguir en el río Sena de París 2024 su segunda medalla de oro olímpica, ocho años después de subir a lo más alto del podio en Río de Janeiro.

Impresionante palmarés al que suma la medalla de plata que logró en los Juegos de Tokio 2020 tras verse superada por la brasileña Ana Marcela Cunha, que en esta ocasión se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

Luego de culminar la prueba e inmediatamente después de salir del río, van Rouwendaal estaba visiblemente emocionada y besó un tatuaje que tiene en la muñeca, en honor a su perrito fallecido, a quien le dedicó su medalla de oro.

"Necesitó una operación y se complicó. Lo era todo para mí. Nadar es importante, pero mi familia y mis perros lo son más", declaró la nadadora.

Cuando murió mi perro, mi mundo se detuvo. No quise nadar durante semanas, tenía mucho estrés y llegué a perder tres kilos. Pero mi padre me animó y me dijo que tenía que hacerlo por él. Han sido siete años y quise competir en otros Juegos Olímpicos para rendirle el homenaje que merecía.