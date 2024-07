¿Canal 5 Pasará la Final de Copa América 2024 y Partido del Tercer Lugar? Links de Transmisión

La Copa América 2024 definirá a su campeón este domingo 14 de julio 2024 en un partido que promete ser espectacular, y aquí en N+ te decimos si la Final va por el Canal 5 de Televisa, así como el partido por el Tercer Lugar, para ver en vivo y completamente gratis desde México.

Argentina ratificó su condición de favorita y se convirtió en la primera finalista del certamen tras repetirle la dosis a Canadá con un marcador de 2-0; los goles fueron anotados por Julián Álvarez y Lionel Messi.

Por su parte, Colombia vivió un dramático encuentro frente a Uruguay y terminó imponiéndose con un solitario gol de Jefferson Lerma, pese a tener un hombre menos por la expulsión de Daniel Muñoz. Al final del partido los jugadores charrúas se agarraron a golpes con aficionados en las gradas.

Video. Karol G Celebró el Triunfo de Colombia y Pase a la Final de la Copa América 2024

De esta forma, Canadá y Uruguay se enfrentarán por el premio de consolación en el partido por el tercer lugar, el cual se juega este sábado 13 de julio. Cabe señalar que en la Eurocopa este juego no se disputa por la falta de interés de los aficionados.

Noticia relacionada. ¿Qué Pasó con Darwin Núñez? Jugador Llora Tras Pelea en el Uruguay vs Colombia

¿Canadá vs Uruguay va por el Canal 5? Link de Transmisión

El encuentro entre Canadá y Uruguay no será transmitido por el Canal 5 en vivo, pero los aficionados mexicanos sí podrán disfrutar de partidos de la Liga MX este sábado, pues por dicho canal pasarán el Santos vs Pumas y Monterrey vs Cruz Azul.

Sin embargo, el partido por el Tercer Lugar de la Copa América 2024 sí tendrá transmisión en vivo por ViX y para que puedas disfrutar del encuentro Canadá vs Uruguay, aquí te dejamos el link del juego, cuya transmisión comenzará a las 17:45 horas (tiempo del centro de México).

Canadá vs Uruguay: Link de la transmisión en ViX

Noticia relacionada. ¿Canal 5 Pasará la Final de la Eurocopa 2024? Opciones de Transmisión del Partido en México

¿Argentina vs Colombia va por Canal 5 de Televisa?

La Final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia sí se va a transmitir por el Canal 5 de Televisa en vivo, totalmente gratis para México, por lo que los aficionados del futbol podrán ver la definición del título de la Conmebol.

Además del Canal 5, el partido Argentina vs Colombia también contará con transmisión en vivo en TUDN y ViX, por lo que no habrá pretexto para perderse la fiesta de la Gran Final que se jugará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Florida.

Argentina vs Colombia: Link de la transmisión en ViX

El horario del partido es a las 18:00 horas (tiempo del centro de México), sin embargo, la transmisión en ViX iniciará desde las 16:30 horas, mientras que en Canal 5 comenzará a las 17:45 horas.

Video. Conmebol 2024: Shakira Pondrá Ritmo en Fiesta Futbolera

En caso de que no puedas seguir los partidos no tienes nada de qué preocuparte, ya que puedes enterarte de los mejores momentos y el resultado de la Final de la Copa América 2024, en los diferentes espacios de N+ y FORO TV.

Noticia relacionada. ¡Shakira Dará Ritmo a Final de Copa América 2024! Así Puedes Ver la Presentación