Canelo Álvarez Llama ‘Envidioso’ a Juan Manuel Márquez

El próximo 6 de mayo, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a John Ryder en el Estadio Akron de Jalisco. Sin embargo, pese a que se le considera ya uno de los eventos deportivos más importantes del 2023, el combate despertó las críticas de Juan Manuel Márquez.

El histórico boxeador originario de Iztacalco declaró en días pasados al medio Izquierdazo que Ryder no representaba “ningún riesgo” para el Canelo. Además, señaló que el jalisciense debería enfrentar David Benavidez:

Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar