'Checo' Pérez, Eliminado en la Primera Ronda de la Clasificación para el GP de Mónaco de la F1

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Mónaco, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

El inglés George Russell (Mercedes)marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 3.337 metros del circuito más corto, más estrecho y más lentodel calendario en un minuto, 11 segundos y 492 milésimas, ocho menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren).

