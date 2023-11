El subcampeón de la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez, fue muy claro al asegurar que es tanta la exigencia y presión que vive como piloto de 'la Gran Carpa', que hay cosas que no puede manejar, y esas simplemente 'le valen'.

En una entrevista que concedió a la revista 'People', el conductor tapatío dijo que siempre se enfoca en las cosas que puede mejorar y cambiar, lo demás no lo toma en cuenta.

Me enfoco en las cosas que yo pueda mejorar y cambiar. Y en lo que no, intento que me valga madre. Vivimos no sé cuántas semanas al año de viaje y estamos por todo el mundo. Viajamos de un continente a otro en cuestión de días.

"Por ejemplo", añadió "terminamos en Las Vegas y vamos directos a Abu Dhabi. Así es nuestra vida. Termina Abu Dhabi, tengo que ir a Japón con Honda. De Japón tengo que ir a Inglaterra. De Inglaterra tengo unos pocos días de vacaciones".

Reveló que mantiene una rutina física muy exigente porque como piloto de Fórmula Uno debe mantenerse en buena forma, lo cual se vuelve complicado por la cantidad de viajes que realiza alrededor del mundo.

Físicamente tengo una rutina muy exigente, de mucha recuperación, necesitamos mantener nuestra forma física durante toda la temporada y los compromisos, todos estos viajes. Se vuelve muy difícil mantener la forma física como piloto de la Fórmula 1 por todos los compromisos que hay y mentalmente balanceado, pensando bien las cosas.

En ese mismo sentido agregó que "tampoco me gusta darle muchas vueltas a las cosas; soy muy práctico y cosas que me sirven las tomo y las que no lo dejo. Esa parte me ha servido mucho enfocarme en las cosas que yo puedo cambiar y en lo demás no dedico ni medio minuto".

¿A Checo Pérez le gusta que le digan ‘Viejo Sabroso’?

En los últimos años, en redes sociales se refieren a Checo Pérez como ‘Viejo Sabroso’, un apodo del que no se sabe a ciencia cierta de dónde surgió, aunque muchos lo atribuyen a su buen estado físico. Pero ¿A Checo le gusta?

Me da risa. No sé por qué (me llaman así)

Con el tercer lugar obtenido en el pasado Gran Premio de Las Vegas, Sergio Pérez aseguró el subcampeonato de la actual temporada de Fórmula Uno, el mejor resultado para un mexicano en la historia.

"Es Una Temporada Histórica de "Checo" Pérez": Alarcón

Historias relacionadas

Con información de N+

SM