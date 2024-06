El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, de la escudería Red Bull y subcampeón del mundo de la Fórmula 1, quedó en el octavo puesto en el Gran Premio de España, en el que el neerlandés Max Verstappen se coronó en el Circuito de Montmeló.

El segundo sitio fue para el inglés Landon Norris. (McLaren). Lewis Hamilton, quedó tercero.

Verstappen, de 26 años, aprovechó la mala salida del británico Norris, que sin embargo, había arrancado desde la 'pole', y se colocó como líder de la carrera desde un inicio y se mantuvo en esa primera posición hasta el final.



El inglés George Russell (Mercedes) fue cuarto, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron sexto y duodécimo, respectivamente, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó octavo.

CLASSIFICATION 📋



Here's the result from a thrilling afternoon in the Spanish sunshine 🌞🇪🇸#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/3iOA4dEYUR