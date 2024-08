‘Checo’ Pérez Queda Sexto en el GP de Países Bajos de la F1; Norris Gana la Carrera

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de la escudería Red Bull terminó en sexta posición del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, sobre el asfalto del circuito de Zandvoort, en donde el británico Landon Norris fue un bólido y se llevó la carrera.

Norris (McLaren) se impuso en el Gran Prix de Países Bajos de la F1 por delante del héroe local Max Verstappen, que quedó en segundo puesto.

