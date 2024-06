Red Bull Renueva a 'Checo' Pérez: Estos son los Detalles del Contrato con el Piloto Mexicano

La escudería Red Bull informó hoy, 4 de junio de 2024, que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez renovó su contrato con la escudería por dos años más.

Esto significa que el tapatío será piloto de la escudería de las bebidas energéticas hasta el final de la temporada 2026.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez