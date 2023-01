'Chicharito' Cuestiona Si DT del Tri Debe Ser Mexicano

Javier 'Chicharito' Hernández externó sus dudas sobre la opinión de que el próximo director Técnico de la Selección Mexicana, después del fracaso en Qatar del argentino Gerardo Martino, deba ser forzosamente mexicano.

Ay, cómo nos encanta manejar una narrativa y promocionar gente... Mira, yo llevo 15 años siendo extranjero en un país y no me gustaría que por ser extranjero no me dieran una oportunidad de obtener un trabajo. Aquí soy un extranjero en EUA y veo cómo me toman en cuenta