Definidas las Semifinales de la Liga MX: Así son los Cruces

La emoción de la Liguilla ha alcanzado su punto máximo. Tras una vibrante jornada de Cuartos de Final, el Clausura 2026 ya conoce a los cuatro invitados que mantendrán vivo el sueño del título en la antesala de la gran final de la Liga MX. Con series cargadas de dramatismo, la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano sigue demostrando que el formato de competencia es muy emocionante.

El regreso de los grandes

El camino a las semifinales quedó marcado por la autoridad de los equipos con mayor tradición. Cruz Azul dio un golpe sobre la mesa al eliminar al Atlas con un contundente marcador global de 4-2. Bajo una gestión interina que ha devuelto la ilusión a La Noria, "La Máquina" se perfila como un candidato serio, aún tras haber despedido a su entrenador antes del final de la fase regular.

Por su parte, las Chivas de Guadalajara sufrieron pero cumplieron. El conjunto dirigido por Gabriel Milito apeló a su mejor posición en la tabla para avanzar tras un empate global 3-3 global ante los Tigres de la UANL. Los rojiblancos demostraron que la juventud de su plantel está lista para los escenarios de máxima presión, dejando en el camino a uno de los favoritos de la década.

Por otro lado, Pachuca eliminó al bicampeón Toluca con un global de 3-0, asegurando que este torneo habrá un nuevo monarca en la Liga MX. Sin embargo, la llave que se llevó todos los reflectores fue la de Pumas vs América, puesa ambos equipos dieron espectáculo con un global de 6-6 que vio a los auriazules avanzar por haber terminado como líderes de la tabla general.

Cruces definidos

Con los resultados definidos este domingo, las llaves han quedado integradas de la siguiente manera: