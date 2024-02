Con Poca Asistencia, Inicia el Previo del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco

Este lunes previo al inicio del Abierto Mexicano de Tenis y a diferencia de otros años, la asistencia disminuyó considerablemente, y los hoteles que comúnmente recibían a los interesados a este evento reportan una baja ocupación porque muchas personas optaron por llegar a condominios y casas particulares.

El turista Raúl señaló:

Está crítica la situación, ve el estacionamiento, está vacío, está la gente vendiendo sus boletos, los revendedores están vendiendo abajo del precio de los que lo venden; ve, no hay gente

Hace más de cuatro meses el huracán Otis destruyó la ciudad de Acapulco y la Zona Diamante fue de las más castigadas, donde hoy se realiza uno de los eventos deportivos más importantes del puerto, como lo dice el turista Antonio.

Pero la actividad turística muestra dificultades para volver a ser lo que era antes de Otis.

Además, aún hay manifestaciones de damnificados que no han recibido ayuda.

Este lunes, más de 700 personas que no fueron censadas bloquearon por varios minutos el boulevard de Las Naciones, a unos tres kilómetros de donde se lleva a cabo el evento deportivo.

Virginia, damnificada de Otis, afirmó:

No tenemos despensas, no tenemos dinero, no tenemos nada, que vayan a ver a nuestras casas, que nos den solución