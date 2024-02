Con Regreso de 'Chicharito', Chivas Vence a Pumas

En una noche que fue especial tanto para Guadalajara, como para su afición pues aparte de vencer a los Pumas de la UNAM, se vivió el regreso después de 14 años de Javier Chicharito Hernández a la cancha con las Chivas.

En el partido que colocó a Guadalajara en la parte alta de la tabla, en un lapso de 15 minutos en la segunda mitad, las Chivas anotaron los tantos que le dieron el triunfo.

A los 53 minutos Cade Cowell remeció las redes para abrir el marcador y poner a Chivas en ventaja sobre los Pumas, posteriormente a los 68 minutos Antonio Briseño sumó el segundo tanto, mientras que Pumas intentaba reaccionar con un gol por parte de Eduardo Salvio a los 73, intento que apagó Víctor Guzmán al sentenciar el encuentro a los 79, para concluir 3 a 1.

Pero no serían todas las emociones del partido pues a los 87 minutos Javier Chicharito Hernández ingresó a la cancha en su regreso al futbol mexicano.

Y aunque reconoce que no está en su mejor forma, indicó que se encuentra muy contento de regresar.

Estoy feliz (por volver) es un momento gratificante, fueron momentos duros y solitarios, pero enriquecedores y no hay mejor manera de volver que hacerlo en casa y ganándole a uno de los clubes más importantes del país

Aseguró:

Hoy me volví a sentir un futbolista y eso no tiene palabras, estoy al 100 por ciento físicamente, pero no para jugar 90 minutos