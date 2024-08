CONADE Responde y Explica la Razón por la que Redujo la Beca de Alejandra Valencia

Luego de que la tiradora con arco mexicana Alejandra Valencia se quejara de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) le redujo la beca tras su participación en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, la institución deportiva emitió un comunicado en donde explicó las razones del nuevo monto económico para la medallista.

La CONADE explicó que Alejandra Valencia estaba considerada para recibir el monto máximo de la beca a los deportistas por parte del gobierno federal, que es de 46 mil pesos mensuales, pero que sería de acuerdo a sus resultados tanto en la prueba individual, como en equipo en los Juegos Olímpicos.

VIDEO: "Disfruté Cada Clavado en París 2024": Osmar Olvera, Doble Medallista Olímpico

Debido a que en la prueba Arco Recurvo Individual quedó en la sexta posición, y su mejor desempeño fue en la prueba grupal donde se llevó la medalla de bronce junto a Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, el monto de la beca se ajustó a 36 mil pesos mensuales de acuerdo con las "Reglas de Operación del año 2024".

Asimismo, la CONADE dio a conocer que, bajo el mismo reglamento, y debido a que mejoraron su rendimiento, tanto Ángela Ruiz como Ana Paula Vázquez recibieron un incremento en sus becas de 20 a 36 mil pesos mensuales.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias 🥲