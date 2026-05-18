¡Vuelve Neymar! Brasil Anuncia su Convocatoria para el Mundial 2026: Lista Completa de Jugadores

Este lunes 18 de mayo, la selección de futbol de Brasil reveló su lista de jugadores convocados para el Mundial 2026. La gran duda para muchos aficionados era si el estratega de la 'Canarinha', Carlo Ancelotti, iba a incluir a Neymar en la convocatoria, pues el futbolista de 34 años de edad, no ha jugado un partido con su representativo nacional desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla.

La Confederación Brasileña de Futbol, a través de un evento en el que invitaron a leyendas de su balompié nacional, anunciará quiénes serán los jugadores que representarán a la cinco veces campeona del mundo en el Mundial que se disputa este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Lista de jugadores en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Estos son los 26 jugadores que representarán a Brasil en la Copa del Mundo de 2026 y Neymar sí está convocado:

Porteros : Alisson, Ederson, Weverton

Alisson, Ederson, Weverton Defensas: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibañez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley Medios: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta

Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo S., Fabinho, Lucas Paqueta Delanteros: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

"Algunos jugadores no estarán contentos con esta lista. Lo siento mucho", dijo Carlo Ancelotti. "Creemos que es una lista que puede desenvolver un futbol de calidad (...) La lista no es perfecta, pero tengo que decir que la Copa del Mundo no la va a ganar el equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe. No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo", aseguró el estratega italiano.

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