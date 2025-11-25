Cristiano Ronaldo Apunta a Estar Disponible Para el Estreno de Portugal en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podrá estar en la convocatoria de Portugal para su debut en el Mundial 2026 luego de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA redujera el impacto de la sanción impuesta tras su expulsión ante Irlanda. El delantero recibió tarjeta roja directa el 13 de noviembre de 2025 en Dublín por un codazo sobre Dara O’Shea, una acción que inicialmente apuntaba a un castigo más severo.

Aunque el reglamento contempla hasta tres partidos de suspensión por conducta violenta —escenario que habría comprometido su presencia en los primeros encuentros del torneo—, la FIFA determinó que la falta fue de carácter leve. Por ello, aplicó un solo partido de suspensión efectiva, mismo que Cristiano ya cumplió en el duelo Portugal vs Armenia del 16 de noviembre.

En su comunicado, el organismo puntualizó que los otros dos partidos de castigo quedaron “en pausa” durante un periodo de prueba de un año. Esto significa que el portugués únicamente se vería obligado a cumplirlos si reincide en una falta de naturaleza similar durante ese lapso, lo que activaría automáticamente el resto de la sanción.

¿Cuántas tarjetas rojas ha recibido Cristiano Ronaldo?

La expulsión ante Irlanda fue la primera tarjeta roja directa en la carrera internacional de Cristiano Ronaldo, quien suma más de dos centenares de partidos con la selección absoluta. El árbitro Glenn Nyberg inicialmente le mostró amarilla, pero cambió la decisión tras revisar la jugada en el VAR.

Con este escenario, y mientras mantenga un comportamiento disciplinario adecuado, Ronaldo se perfila para estar disponible en el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo 2026, disipando así la incertidumbre que generó su expulsión semanas atrás.

