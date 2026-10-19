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Cristiano Ronaldo Es Suspendido por Abandonar la Selección de Portugal: Esta Multa Deberá Pagar

La Federación Portuguesa de Futbol sancionó al delantero tras abandonar la concentración del equipo en Dinamarca

Cristiano Ronaldo sale del hotel junto a la selección de PortugalCristiano Ronaldo sale del hotel junto a la selección de Portugal durante su concentración en Suecia, el 28 de septiembre de 2026. Foto: AFP

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