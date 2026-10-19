Cristiano Ronaldo Es Suspendido por Abandonar la Selección de Portugal: Esta Multa Deberá Pagar

Cristiano Ronaldo fue sancionado por la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, luego de abandonar sin autorización la concentración de la selección nacional en Dinamarca.

La salida del delantero, el pasado 30 de septiembre, ocurrió en medio de las diferencias con el seleccionador Jorge Jesus sobre su participación en los partidos del equipo.

El conflicto comenzó después de que Ronaldo no tuviera minutos ante Noruega, pese a que, según su propia versión, el técnico le había asegurado que jugaría durante 30 minutos. Jesus cuestionó esa versión y defendió que las decisiones sobre la alineación le corresponden.

Tras el incidente, la Federación Portuguesa abrió un procedimiento disciplinario para determinar las consecuencias de su conducta.

Antes de conocerse la sanción definitiva, el futbolista reconoció su responsabilidad, ofreció disculpas a sus compañeros y a los aficionados portugueses, y manifestó su disposición a aceptar el castigo que determinara la Federación, al considerar que las reglas deben aplicarse independientemente de la trayectoria o posición de un jugador.

FBPT