Cruz Azul Llegó a un Acuerdo con el Delantero Giorgos Giakoumakis, del Atlanta United

Cruz Azul quiere reivindicarse tras perder la gran final del Clausura 2024 y ya ha cerrado un fichaje que llama la atención, el del atacante griego Giorgos Giakoumakis, proveniente del Atlanta United de la MLS.

De acuerdo con reportes de la prensa de Europa, el Cruz Azul y Giakoumakis ya han llegado a un acuerdo y solo faltaría definir detalles de su contrato con el club celeste. Así lo dio a conocer Fabrizio Romano, especialista en fichajes.

🚨🚂 Cruz Azul have agreed on personal terms with Giōrgos Giakoumakīs, now close to completing deal with Atlanta United.



After $10m bid revealed last week, Cruz Azul and Atlanta are negotiating on the installments, considered final details.



