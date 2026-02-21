¿Cuándo es la Reinauguración del Estadio Banorte? Fecha y Rival de la Selección Mexicana

La remodelación del Estadio Banorte, antes llamdo Estadio Azteca, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la Ciudad de México y del mundo, continúa con miras al comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El inmueble está en trabajos de remodelación para albergar la justa mundialista de este verano, pues el Coloso de Santa Úrsula será sede del partido inaugural el 11 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana se verá las caras ante su similar de Sudáfrica. Las obras comenzaron en mayo de 2024 y aquí te decimos cuándo será la reinauguración del estadio.

En mayo de 2025, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló la fecha en la que finalmente volverá a haber futbol en el Estadio Banorte. "La inauguración será el 28 de marzo del 2026", fueron las palabras de la política mexicana. Ese día la Selección Mexicana se medirá ante una de las máximas potencias del futbol mundial: Portugal. Sin embargo, en días recientes han existido dudas sobre si los trabajos de remodelación estarán acabados en las fechas estipuladas.

¿Estarán listos los trabajos de remodelación del Estadio Banorte?

Emilio Azcárraga, principal accionista del Estadio Banorte y del Club América, supervisó recientemente las remodelaciones del recinto de cara al Mundial 2026 y declaró que las obras no estarán totalmente finalizadas para el partido amistoso México vs Portugal que se llevará a cabo el 28 de marzo, razón por la cual, después de dicho compromiso, se continuará con las obras.

“Los constructores dicen que sí (van en tiempo). Yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana y yo como les dije el otro día, yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien”, señaló el empresario, quien además detalló que habrá tres fases en las remodelaciones.

Pese a estos retrasos, la Federación Mexicana de Futbol confirmó que no hay planes de cambiar de sede el amistoso ante Portugal en la Fecha FIFA que servirá para reinaugurar el Coloso de Santa Úrsula. En ese sentido, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, ratificó que todo estará listo y que no "hay plan B".

¿Por qué ya no se llama Estadio Azteca?

Grupo Ollamani, la empresa que administra el inmueble, reveló hace varios meses que el histórico recinto pasará a designarse como Estadio Banorte. Sin embargo, la FIFA no permite nombres comerciales en las sedes mundialistas, por lo que durante el Mundial, el inmueble será llamado Estadio Ciudad de México.