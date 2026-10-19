México Pierde en su Debut del Mundial Femenil Sub-17; ¿Cuándo Vuelve a Jugar?

Amargo debut para la Selección Mexicana Femenil Sub-17 en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos. El equipo dirigido por Miguel Gamero cayó 2-0 ante España, con goles de Ferrera y Vizuete, en la primera fecha de la fase de grupos, comenzando con el pie izquierdo su camino por la justa mundialista.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Este resultado obliga a las futbolistas mexicanas a sumar en sus siguientes dos compromisos para mantener la esperanza de avanzar a la próxima ronda del torneo internacional. En ese sentido, vale la pena recordar que los mejores dos equipos de cada grupo se clasificarán a la ronda de octavos de final junto con los cuatro mejores tercerlos lugares.

Aquí te dejamos todo lo que tienes que saber para el próximo partido de México Femenil Sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Femenil Sub-17?

Luego de caer ante España, el Tricolor Femenil Sub-17 tendrá que salir por los puntos en el segundo partido de la fase de grupos, ya que una nueva derrota dejaría al equipo al borde de la eliminación. El siguiente compromiso del cuadro nacional será este jueves 22 de octubre cuando se midan a la selección de Chile.

El partido está programado para comenzar a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás verlo totalmente en vivo a través de la señal de Canal 9, TUDN y ViX.