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México Pierde en su Debut del Mundial Femenil Sub-17; ¿Cuándo Vuelve a Jugar?

El equipo nacional cayó ante España en la primera fecha de la fase de grupos por marcador de 2 goles a 0

Jugadoras de la selección mexicana femenil sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026Jugadoras de la selección mexicana femenil sub-17 en el Mundial de Marruecos 2026 | Foto: X (@Miseleccionfem)

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¿Cuándo Juega México el Próximo Partido del Mundial Femenil Sub-17 2026 y Contra Quién? Fecha | N+